La France rend hommage à un vétéran centenaire de la Colombie-Britannique avec la médaille de la Légion d’honneur

Fernand Labrie a peut-être 100 ans, mais ses souvenirs de l’époque du raid de Dieppe en 1942 sont toujours aussi vifs.

Il avait 20 ans, un soldat dans le Régiment de Maisonneuve des Forces canadiennes, à bord d’un navire transportant du TNT, en attente pour combattre les nazis sur la plage française lors de l’opération critique de la Seconde Guerre mondiale.

“Je vais être honnête avec vous, je n’avais pas peur. J’avais une politique : vis aujourd’hui, baise demain. C’était notre devise. Je ne parlais pas anglais à l’époque, mais ce mot, je le connaissais”, a-t-il déclaré. dit en riant.

Les contributions de Labrie à la libération de la France seront reconnues le 17 novembre, date à laquelle il devrait être fait Chevalier de l’Ordre national français de la Légion d’honneur.

L’honneur remonte à Napoléon Bonaparte, plus tard Napoléon Ier, qui a créé le prix en 1802 pour récompenser les citoyens français pour leur service, indépendamment de considérations sociales ou héréditaires.

La cérémonie aura lieu dans la ville natale de Labrie, à Duncan, en Colombie-Britannique, et sera dirigée par le consul général de France en Colombie-Britannique, Nicolas Baudouin.

Baudouin a déclaré que la reconnaissance est programmée pour marquer le 80e anniversaire du raid de Dieppe, qui a été en grande partie combattu par des soldats canadiens.

Les péniches de débarquement du personnel s’éloignent d’un torpilleur à moteur pour commencer leur course vers les plages lors du raid de Dieppe en 1942. (Canada. Ministère de la Défense nationale/Bibliothèque et Archives Canada)

“Il est très important de reconnaître ceux qui sont venus de loin, du Canada, pour libérer mon pays pendant la Seconde Guerre mondiale, afin que nous n’oublions jamais ces amis et alliés”, a déclaré Baudouin.

“Ils ont fait quelque chose de très courageux, rejoindre l’armée et se battre pour des valeurs qui nous tiennent à cœur, à savoir la liberté et la liberté.”

Né à Montmorency Falls, au Québec, Labrie s’est enrôlé à l’âge de 18 ans et a été expédié en Angleterre en 1940, ne connaissant pas un mot d’anglais.

Le Régiment de Maisonneuve n’a pas fini par combattre à Dieppe, bien que Labrie ait servi jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, débarquant sur Juno Beach en France peu après le jour J en 1944 et combattant à travers la France, la Belgique, l’Allemagne et la Hollande.

Photo de famille de Fernand Labrie, au centre, à son retour au Canada de la Seconde Guerre mondiale, le 10 janvier 1946. (soumis par la famille Labrie)

Il s’est réenrôlé après la guerre et est devenu un soldat de carrière, survivant même à un accident d’avion en 1949. Il a pris sa retraite des Forces armées canadiennes en 1973.

Sa fille Pierrette Morgan a déclaré que son père ne parlait pas souvent de ses expériences de guerre, mais l’octroi de la Légion d’honneur a ouvert la porte à quelques histoires que la famille entend pour la première fois.

“Nous sommes ravis pour mon père”, a-t-elle déclaré. “Il fait très peu de cas de l’honneur, mais je pense que beaucoup de soldats ne ressentaient pas l’importance de ce qu’ils faisaient. Ils ne se sentaient pas spéciaux.”

Cela reste le cas jusqu’à aujourd’hui, bien que Labrie concédera qu’il est un peu humilié de recevoir la médaille de la Légion d’honneur.

“Cela semble assez impressionnant. Je ne m’y attendais pas. Je n’étais qu’un parmi des millions, alors pourquoi moi?” il a dit.

Labrie a rejoint le Régiment de Maisonneuve en 1940 et a débarqué sur Juno Beach en France peu après le jour J en 1944, avant de combattre en France, en Belgique, en Allemagne et en Hollande. (soumis par la famille Labrie)

Baudouin a déclaré que les efforts de son pays pour honorer des vétérans comme Labrie sont particulièrement significatifs à ce moment de l’histoire.

“Malheureusement, à cause de l’agression russe, la guerre est de retour en Europe. Je pense qu’il est important que tout le monde reconnaisse l’aide que nous avons reçue [during the Second World War] et que ces liens qui se forgent dans des moments très difficiles restent solides », a déclaré Baudouin.

À ce jour, la France a décerné 1 154 médailles à des soldats canadiens, dont 232 en Colombie-Britannique