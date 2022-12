La France rejoint l’Argentine en finale : cinq points à retenir de la 25e journée de la Coupe du monde 2022

Le Maroc a peut-être été le choix du peuple après une série de démonstrations courageuses, mais la France s’est rendue aux finales successives de la Coupe du monde.

Les Bleus n’étaient pas magnifiques dans leur victoire, mais ils avaient la puissance de feu que d’autres n’avaient pas quand il s’agissait de trouver un chemin à travers la ligne arrière têtue du Maroc. Le résultat signifie que l’Argentine affrontera la France lors de la finale de la Coupe du monde de dimanche.

Voici les cinq principaux plats à emporter QuatreQuatreDeux a appris au cours d’une autre journée d’action en Coupe du monde.

Le Maroc s’avère poreux sans hommes clés

(Crédit image : Getty)

Hakim Ziyech a peut-être été la star incontestée de cette équipe marocaine mais, tout au long de Qatar 2022, les performances de deux petites lumières, également connues des fans de Premier League, ont été la clé de la progression de l’outsider du pays.

Nayef Aguerd et Roman Saiss, le premier de West Ham et le second autrefois un homme des Wolves, avaient été le meilleur partenariat défensif central du tournoi jusqu’à ce stade. Avant le match contre la France, aucun adversaire ne les avait violés – le seul but qu’ils ont concédé, lors d’une victoire 2-1 contre le Canada, était un but contre son camp marqué par Aguerd.

C’était donc écrasant de voir les deux boiter du plus grand match de leur vie – Aguerd à l’échauffement et Saiss à la mi-temps, ce dernier ayant souffert pendant la période d’ouverture. La France avait déjà marqué au départ de Saiss, mais, en vérité, les deux héros de cette aventure se sont cruellement vus refuser une chance de tester leur puissance combinée contre les meilleurs.

Tous les deux, ainsi que les supporters marocains du monde entier, se demanderont ce qui aurait pu se passer s’ils avaient été en forme.

La France montre à nouveau son côté clinique

(Crédit image : Getty)

Bien que la France progresse avec une victoire 2-0, peu de fans des Bleus diraient que leur équipe était bien meilleure que le Maroc ce soir-là. Ils conviendraient probablement qu’ils n’étaient pas meilleurs que l’Angleterre au tour précédent non plus.

Mais, comme toujours, la cruauté a fait la différence. C’était Olivier Giroud en quart de finale et c’était Theo Hernandez et Randal Kolo Munai ce soir. Ils n’ont peut-être pas contrôlé leurs matchs de Coupe du monde pendant de longues périodes, ni même si bien défendu le mois dernier, mais la France, tout simplement, sait mettre le ballon au fond des filets.

Le Maroc, comme l’Angleterre la semaine dernière, a admirablement peiné mais n’a pas réussi à se qualifier en demi-finale. Le meilleur effort des Lions de l’Atlas a probablement été le coup de pied audacieux de Jawad El Yamiq. Compter sur des miracles ne vous fait pas gagner des Coupes du monde. Prendre des risques faciles le fait – et la France est la meilleure pour le faire.

Deschamps mérite un crédit massif

(Crédit image : Getty)

Perdre un homme clé à la veille d’un tournoi majeur est le pire cauchemar de tout manager international. En perdre quatre est impensable.

Pourtant, Didier Deschamps a dû faire face à cela. Avant le Qatar, tous Karim Benzema, Lucas Hernandez, N’golo Kante et Paul Pogba faisaient partie du meilleur onze du sélectionneur français – mais tous les quatre se sont retirés avant qu’un ballon ne soit botté.

Deschamps a simplement remanié son équipe – bien qu’avec une force envieuse en profondeur dans laquelle puiser – et a forgé une nouvelle équipe qui a maintenant atteint une deuxième finale consécutive. Les goûts de Dayot Upamecano, Auerlien Tchouameni et Olivier Giroud ont admirablement performé à la place des noms les plus illustres qui les précèdent habituellement dans l’ordre hiérarchique, tandis que Kylian Mbappe et Antoine Griezmann semblent avoir aimé jouer avec de nouveaux visages.

Quoi qu’il arrive dimanche, Deschamps mérite un énorme crédit pour avoir mené une équipe B aussi impressionnante à une finale de Coupe du monde.

Le Maroc est une source d’inspiration pour les outsiders

(Crédit image : Getty Images)

Soyons honnêtes, personne ne l’a vu venir. Le Maroc n’a pas figuré dans de nombreux articles sur le “cheval noir” avant le tournoi, mais les Lions de l’Atlas quitteront le Qatar comme l’une des plus grandes sensations de la Coupe du monde.

Non seulement ils sont entrés dans l’histoire, devenant le premier pays africain ou arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, mais ils ont offert un plan de réussite aux futurs forfaits surprises.

Walid Regragui n’est en poste que depuis trois mois, mais le manager a rapidement identifié les points forts de son équipe et a créé un système qui en tire le meilleur parti.

Un gardien de but de haut niveau, une ligne arrière bien entraînée et un excellent milieu de terrain ont gardé les choses serrées – si serrées qu’aucune équipe avant la France n’a marqué contre eux en jeu ouvert – alors qu’ils contre-attaquaient avec engagement, intelligence et intensité plutôt que de frapper et d’espérer.

Cette équipe n’a pas de vraies stars du jeu mondial – Hakim Ziyech et Achraf Hakimi sont les choses les plus proches – mais le succès du Maroc au Qatar donnera l’espoir non seulement à leurs compatriotes africains et arabes, mais à toutes les équipes non averties, que les plus grandes nations peuvent avoir le nez ensanglanté avec un peu de courage et de conviction.

Theo Hernandez est une menace – mais aussi un risque

(Crédit image : Getty)

Les deux extrêmes du jeu de Theo Hernandez, le bon et le mauvais, se sont révélés en première mi-temps.

L’arrière gauche a bondi dans les airs pour ramener le premier match à la volée en cinq minutes, démontrant des niveaux de finition et d’athlétisme que les joueurs dans son rôle possèdent rarement.

Mais peu de temps après, l’homme de l’AC Milan a percuté Sofiane Boufal dans la surface maladroitement. Cela aurait dû être un penalty, mais d’une manière ou d’une autre, l’ailier marocain a fini par être averti à la place.

Le fait que la zone de confort de Theo attaque la surface adverse plutôt que de défendre la sienne est en grande partie la raison pour laquelle il a commencé le tournoi en tant que deuxième choix derrière son frère Lucas, qui s’est rapidement blessé.

Et la vue de Lionel Messi causant des ravages sur l’aile droite contre la Croatie, tordant l’un des défenseurs hors concours de la Coupe du monde Josko Gvardiol à l’intérieur et à l’extérieur pour marquer un but, pourrait amener les fans de France à se demander si les armes offensives de Theo compensent ses défaillances défensives occasionnelles. .