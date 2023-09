La France rejette la demande d’asile d’Assange — RT World News

L’éditeur de WikiLeaks emprisonné devrait d’abord se trouver sur le territoire français, a déclaré un tribunal

Le tribunal de Paris a rejeté mardi la demande d’asile déposée à Julian Assange par l’association Robin des Lois au nom du journaliste emprisonné.

La loi française impose « la présence du demandeur individuel sur le territoire national ou de l’Union européenne » afin de déposer une demande d’asile et les circonstances de l’emprisonnement d’Assange « ne permettez pas d’exception » à la règle, a indiqué le tribunal de la commune de Créteil.

Robin des Lois avait demandé à l’État français d’autoriser la demande d’asile d’Assange depuis la prison à sécurité maximale de Belmarsh à Londres, où le fondateur de WikiLeaks est détenu depuis 2019. L’organisation à but non lucratif a fait valoir que les règles d’asile étaient contraires à plusieurs conventions internationales et au préambule de la loi. Constitution française.

Emmanuel Ludot, qui représentait Robin des Lois, a indiqué à l’AFP que l’association n’envisageait pas de faire appel. Il a exhorté le ministre français de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui fut autrefois l’avocat d’Assange, à « prends enfin les choses en main. »















Assange, 52 ans, est enfermé depuis avril 2019, lorsque l’Équateur a révoqué son asile – apparemment à la demande des États-Unis – et l’a remis à la police britannique. L’éditeur de WikiLeaks y avait trouvé refuge en 2012, arguant que les États-Unis se préparaient à le faire arrêter sous un prétexte fabriqué.

Après son arrestation, le gouvernement américain a dévoilé un acte d’accusation l’accusant de violation de la loi sur l’espionnage, suite à la publication en 2010 de documents classifiés de l’armée et du Département d’État. Le Royaume-Uni a depuis approuvé son extradition vers les États-Unis, qui est toujours en attente d’appel. S’il est extradé et reconnu coupable, Assange risque jusqu’à 175 ans de prison.

Le mois dernier, l’ambassadrice américaine en Australie, Caroline Kennedy, a fait allusion à la possibilité d’un accord de plaidoyer, qui pourrait voir Assange – originaire d’Australie – accepter de plaider coupable à des accusations moindres en échange d’être autorisé à rentrer chez lui pour purger toute la peine de prison restante. .

Assange a insisté sur le fait qu’il n’avait violé aucune loi, américaine ou autre, et que sa publication des documents fournis par un lanceur d’alerte militaire américain relevait d’un journalisme légitime protégé par la Constitution américaine.