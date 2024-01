La France réduit le nombre de foules pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris

Le gouvernement français a annoncé mercredi qu’il avait réduit la taille de la foule pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en juillet prochain, en raison de problèmes de sécurité et d’autres problèmes d’organisation.

Le traditionnel défilé d’ouverture des Jeux aura lieu sur des bateaux sur la Seine le 26 juillet, la première fois que des Jeux olympiques d’été s’ouvriront en dehors du principal stade d’athlétisme.

Après des mois de spéculations sur le nombre de personnes autorisées à assister à la flottille, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré mardi à la chaîne France 2 qu'”environ 300 000″ supporters munis de billets seraient présents.

Cela représente la moitié des 600 000 suggérés par Darmanin en 2022 et est encore plus petit que les estimations les plus récentes de 400 à 500 000, soulignant la complexité de sécuriser un événement sur six kilomètres de fleuve.

“Je sais que nous disposons des meilleures forces de sécurité au monde et que nous réussirons à montrer non seulement que nous pouvons remporter des médailles (aux Jeux olympiques) mais aussi que nous pouvons accueillir le monde sans aucun problème”, a déclaré Darmanin à la chaîne. .

Publicité – Faites défiler pour continuer



L’idée d’un défilé spectaculaire en plein air avec des centaines de bateaux a donné des sueurs froides à de nombreux acteurs de la sécurité française en raison de la difficulté de contrôler les foules et du risque d’attentats terroristes.

Les organisateurs et la mairie de Paris avaient initialement imaginé jusqu’à deux millions de personnes présentes, a indiqué à l’AFP une source proche des négociations.

Les autorités ont également eu du mal à convaincre les libraires historiques parisiens qui bordent le fleuve de retirer temporairement leurs kiosques afin de faire de la place aux spectateurs.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Le directeur artistique en charge de la cérémonie, le directeur du théâtre Thomas Jolly, a déclaré la semaine dernière à l’AFP que des plans d’urgence étaient en place en cas de menace terroriste directe ou de phénomènes météorologiques violents.

“Nous avons beaucoup de projets différents, mais le lieu de la cérémonie restera la Seine”, a-t-il précisé.

Darmanin a déclaré que 100 000 billets avaient été vendus pour les meilleurs points de vue sur les rives inférieures du fleuve, tandis que 200 000 autres bénéficieraient d’un accès gratuit aux rives supérieures.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Le chiffre de 300 000 personnes n’inclut pas les autres “qui habitent et qui pourront louer pour faire la fête le long de la Seine”, a ajouté Darmanin, faisant référence aux centaines d’immeubles qui surplombent le célèbre cours d’eau.

Le défilé de bateaux en plein air est conforme aux promesses de rendre les Jeux olympiques de Paris « emblématiques », le comité d’organisation local souhaitant rompre avec les traditions du passé dans la manière d’organiser le plus grand événement sportif du monde.

La cérémonie des Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008 est généralement considérée comme la plus spectaculaire de l’histoire, tandis que celle de Londres en 2012, supervisée par le directeur de “Trainspotting”, Danny Boyle, a reçu des critiques élogieuses pour avoir mis en valeur le côté décalé de la Grande-Bretagne.

Publicité – Faites défiler pour continuer



La grande cérémonie d’ouverture à Paris, avec des centaines de milliers de billets gratuits, s’inscrivait également dans la vision des organisateurs d’un « JO du peuple » largement accessible au public.

Cette ambition a été mise à mal par le prix élevé des billets pour ce sport, en particulier pour l’athlétisme, qui a suscité les critiques de nombreux Parisiens.

La présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse, s’est félicitée mercredi de la baisse du nombre de personnes présentes lors de la cérémonie d’ouverture à 300 000 personnes, soit plusieurs fois le nombre habituel d’assistant au défilé des Jeux olympiques dans un stade d’athlétisme.

Publicité – Faites défiler pour continuer



“Cela nous semble être un niveau beaucoup plus raisonnable qui assure la sécurité des spectateurs ainsi que des voyageurs dans les transports publics”, a-t-elle déclaré à propos de ce chiffre.

Un haut responsable de la sécurité française a récemment déclaré à l’AFP que les organisateurs avaient eu “les yeux plus gros que le ventre” lors de la planification de l’ouverture et que leurs estimations initiales de la foule étaient “trop ​​élevées”.

La France a été placée en état d’alerte maximale face aux attentats terroristes en octobre après qu’un islamiste présumé a fait irruption dans une école du nord de la France et a poignardé à mort un enseignant.

Le pays a été constamment la cible d’extrémistes islamiques au cours de la dernière décennie, en particulier du groupe État islamique, tandis que la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza est considérée comme exacerbant les tensions intérieures.

“Le risque terroriste est extrêmement fort”, a ajouté Darmanin mercredi.

Les Jeux olympiques devraient avoir lieu du 26 juillet au 11 août, suivis des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.