La France récolte ce qu’elle a semé avec des enfants émeutiers

Macron suggère que des amendes pour les parents de mineurs qui manifestent sont trop peu, trop tard

En réponse aux troubles impliquant des enfants âgés en moyenne de 17 ans, déclenchés par la mort par balle d’un adolescent du même âge qui a refusé d’obéir aux ordres lors d’un contrôle routier, le président français Emmanuel Macron a cherché des moyens de rétablir l’ordre.

Il a suggéré que les parents des jeunes émeutiers commencent à en payer le prix. « Avec le premier crime, nous devons trouver un moyen de sanctionner les familles financièrement et facilement », dit-il en l’appelant « une sorte de prix minimum pour le premier ratage. »

Est-ce que quelqu’un d’autre connaît un autre pays – autre que le « pays de l’enfant-roi », comme mes amis canadiens-français appellent la France – où les enfants se comportent si mal que le président doit menacer les parents de sanctions pour avoir négligé leurs responsabilités parentales fondamentales au point que l’infrastructure privée est saccagée chaque nuit ?

Bienvenue en France, où tout est permis et où quiconque tente d’imposer un minimum de retenue ou de discipline de base est toujours le problème – qu’il s’agisse des clients de la piscine locale ennuyés par les enfants qui leur sautent dessus, ou de quelqu’un qui prend les transports en commun et souffre d’enfants qui agissent en public comme s’ils étaient chez eux dans leur propre salon. Les adultes qui prennent la parole se font généralement dire par les parents que les enfants ont parfaitement le droit de s’exprimer.

Alors maintenant, c’est l’état de nounou qui est intervenu et a assumé le rôle de parent – envers les parents eux-mêmes – et a même imposé des couvre-feux nocturnes pour obliger les parents à garder leurs enfants non accompagnés à la maison après 21h ou 22h. Excusez-moi, mais qu’est-ce qu’un mineur fait sans parent après cette heure de toute façon ? Le fait que le phénomène soit si endémique qu’il nécessite une action étatique musclée en dit long.

Macron lui-même, dans un style parental français typique, a initialement émis un chèque en blanc pour que les enfants agissent lorsqu’il a condamné le flic qui aurait tiré sur l’enfant, piétinant la présomption d’innocence de base de l’officier. C’était avant même que le système judiciaire français n’ait eu la chance de sortir des blocs de départ en examinant toutes les preuves, ce qui inclurait vraisemblablement le fait que l’adolescent, Nahel, était déjà bien connu de la police pour 15 infractions antérieures, et cinq les échecs antérieurs à s’arrêter pour les autorités.

Les enfants en France se comportent en toute impunité. Ils savent qu’ils ne risquent rien ou presque rien en commettant des crimes, qu’il s’agisse de détruire des infrastructures ou de tirer sur la police. Même les peines de prison infligées jusqu’à présent à certains des émeutiers déjà traités par le système correspondent pour la plupart à des peines totalement ou partiellement avec sursis, purgées à domicile avec un bracelet à la cheville. Ceux qui ont été condamnés à une peine dans une prison réelle ont généralement déjà accumulé des condamnations antérieures pour des crimes similaires.

Dans un pays où les jeunes voyous savent que la police n’a pas le pouvoir de faire autre chose que de pousser constamment un enfant à travers la porte tournante de la « justice » française laxiste, il n’est pas étonnant qu’il n’y ait aucun respect pour les forces de l’ordre ou leur fonction. Et un manque de respect pour leur autorité les a parfois conduits à aller trop loin dans leur tentative de l’imposer.

Les zones illuminées par ces émeutes n’étaient que trop prévisibles. Ils sont en corrélation avec les ghettos, dont beaucoup sont jonchés de logements à loyer modique et subventionnés dans lesquels les populations immigrées ont été rassemblées depuis au moins les années 1960. Au départ, l’idée était d’importer des migrants de la classe ouvrière des pays européens les plus pauvres afin de fournir une main-d’œuvre bon marché à la machine industrielle française en pleine croissance. Stratégiquement situés à deux pas des usines françaises, ils encouragent par définition la non-intégration. Après tout, pourquoi prendre la peine de s’aventurer hors de votre enclave alors que vous y êtes guidé par l’État, aux côtés de gens comme vous, qui parlent la même langue, partagent la même culture et le même statut socio-économique, et tous se retrouvent face à la même intégration défis lorsque vous vous aventurez en dehors de celle-ci et dans la société française ?

Au fil du temps, à mesure que la richesse des pays européens augmentait, la France s’est tournée vers l’Afrique pour une main-d’œuvre bon marché. Les Africains se sont installés dans ces enclaves de travailleurs immigrés, et les premiers Européens ont été déplacés. Pour des raisons purement économiques, la France a nourri ces ghettos, et maintenant le pays récolte les conséquences de sa vision. Il n’est pas étonnant que de nombreux migrants ne se considèrent pas comme français avant tout, ou ne respectent pas l’État, alors que l’État a facilité leur ségrégation. À peu près la seule façon dont ils sont entièrement intégrés aux autres Français est dans leur manque total de retenue ou d’autodiscipline et un mépris pour quiconque tente d’imposer un respect, une rigueur ou des attentes. En ce sens, du moins, ils se sont parfaitement adaptés à la culture française.

La plus grande fédération patronale de France estime actuellement le coût des dommages aux entreprises privées à plus d’un milliard d’euros. Cela n’inclut même pas la destruction des infrastructures publiques, y compris les transports, les écoles et les mairies. Autant dire que la migration est une formidable opportunité pour la France. Il semble que la facture arrive enfin à échéance après des décennies de politiques de diversité ratées.