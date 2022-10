La France reçoit un gros coup de pouce alors que Kingsley Coman retourne à l’entraînement du Bayern Munich

Kingsley Coman a donné un coup de pouce bien mérité à la France, championne du monde, après le retour de l’attaquant à l’entraînement avec son club du Bayern Munich lundi après une absence de près d’un mois.

Le joueur de 26 ans a raté les matches de la Ligue des Nations de France contre l’Autriche et le Danemark en septembre en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse.

Cependant, lundi, Coman a pu passer le ballon avec ses coéquipiers Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Matthijs de Ligt, gagnant une claque dans le dos de l’entraîneur Julian Nagelsmann et les applaudissements de ses coéquipiers.

Le Bayern devrait remporter trois victoires en trois matches de groupe de la Ligue des champions lorsqu’il accueillera mardi l’inutile équipe tchèque Viktoria Plzen.

Nagelsmann pourrait sauver Coman pour l’affrontement de haut niveau de samedi en Bundesliga entre son équipe classée troisième et le Borussia Dortmund – qui est au quatrième niveau avec le Bayern – au lieu de lui donner une course contre Plzen.

Le retour de Coman est une bonne nouvelle pour la France qui se débat à la fois sur le terrain et en dehors avec plusieurs stars blessées et se bat pour être en forme pour la finale de la Coupe du monde qui commence au Qatar dans moins de deux mois.

Paul Pogba, qui a marqué lors de la victoire 4-2 contre la Croatie lors de la finale de la Coupe du monde 2018, fait partie des joueurs écartés et un autre milieu de terrain clé, N’Golo Kante, a également raté les récents matches de la Ligue des Nations en raison d’une blessure.

Presnel Kimpembe, Lucas et Théo Hernandez, Lucas Digne et le capitaine et gardien de premier choix Hugo Lloris étaient d’autres absents des matches de la Ligue des Nations qui étaient l’entraîneur Didier Deschamps lors des derniers matchs de préparation avant la Coupe du monde.

