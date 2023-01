La France rappelle son émissaire lors de la dernière dispute avec le Burkina Faso

La France rappelle son ambassadeur et ses troupes du Burkina Faso.

400 soldats français participaient à la lutte contre une insurrection djihadiste.

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres et les plus instables d’Afrique.

La France a annoncé jeudi qu’elle rappelait son ambassadeur du Burkina Faso “pour consultations”, un jour après avoir accepté les demandes de retrait de ses troupes du pays.

Environ 400 forces spéciales françaises sont déployées dans la nation sahélienne profondément troublée, aidant à lutter contre l’escalade de l’insurrection djihadiste.

“Dans le contexte des derniers développements au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris pour des consultations sur l’état et les perspectives de nos relations bilatérales”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Dans l’usage diplomatique, le terme “consultations” implique généralement le mécontentement envers le pays hôte.

La junte burkinabé avait demandé en décembre à la France de retirer son envoyé, Luc Hallade, suite aux commentaires publics qu’il avait faits sur la détérioration de la sécurité dans le pays.

La France a envoyé une vice-ministre des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou, à Ouagadougou pour des entretiens le 10 janvier, mais cela n’a pas permis de résoudre les tensions.

Des soldats de l'armée française se tiennent à côté d'un véhicule blindé de transport de troupes (APC) utilisé pour patrouiller dans la région du Soum, lors de l'opération Bourgou IV dans le nord du Burkina Faso.

Lundi, le Burkina Faso a annoncé avoir renoncé à un accord de 2018 sur le déploiement des forces françaises. Mercredi, la France a annoncé qu’elle retirerait ses troupes conformément à la décision.

Cette décision fait suite à une crise au Mali voisin, où les relations sont entrées dans une spirale descendante après un coup d’État en 2020.

La junte malienne a fait venir des paramilitaires russes pour soutenir ses forces armées assiégées – des opérateurs que la France et d’autres disent être des mercenaires du groupe Wagner.

Des milliers de soldats, de policiers et de civils ont été tués et environ deux millions de personnes ont fui leur foyer depuis que les djihadistes ont lancé une insurrection depuis le Mali en 2015.

Plus d’un tiers du pays échappe au contrôle du gouvernement, et la frustration au sein de l’armée face au bilan croissant a déclenché deux coups d’État l’année dernière.

La France, l’ancienne puissance coloniale du Sahel, a été un allié solide contre les djihadistes qui ont monté une campagne au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Sa mission Barkhane, lancée en 2013, comptait à un moment donné 5 100 hommes dans la région.

Le différend avec le Mali – coïncidant avec une vague de manifestations anti-françaises – a provoqué un retrait français du pays l’année dernière.

Barkhane a été officiellement dissous, même si les forces françaises sont restées déployées au Tchad, au Niger et au Burkina Faso.

Les 400 soldats des forces spéciales au Burkina Faso ont été déployés dans le cadre d’une force opérationnelle appelée Sabre.

Des sources françaises ont indiqué que le personnel quittera le pays d’ici la fin février et que son équipement sera retiré d’ici la fin avril.

Une option consiste à les déployer au Niger voisin, qui accueille déjà près de 2 000 soldats français.

La France est également un important pourvoyeur d’aide au Burkina Faso, acheminant près d’un milliard d’euros entre 2011 et 2021, selon les chiffres français.

L’avenir de cette assistance pourrait être incertain si le Burkina Faso cherche à établir des liens militaires avec le Kremlin. L’aide française a été coupée au Mali en raison des liens avec Wagner.

Zacharopoulu, lors de sa visite ce mois-ci, a été “très claire sur les conséquences”, a déclaré à l’AFP une source diplomatique.