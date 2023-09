La France quittera le Niger après le coup d’État et retirera ses troupes et ses diplomates

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche que Paris retirerait son ambassadeur, plusieurs diplomates et 1 500 soldats de ce pays d’Afrique de l’Ouest à la suite du coup d’État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

La France a annoncé un retrait diplomatique et la fin de sa coopération militaire avec le Niger, deux mois après qu’un coup d’État ait renversé un président pro-français et creusé le fossé entre les deux pays.

Le retrait français est le troisième du genre dans la région récemment : depuis 2022, les soldats de la paix français ont dû quitter le Mali et le Burkina Faso après la prise du pouvoir par des putschistes. La France est une ancienne puissance coloniale dans les trois pays et a déployé 4 000 soldats à travers l’Afrique de l’Ouest, soit le plus grand nombre de soldats parmi tous les partenaires étrangers.