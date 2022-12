La France quitte la Coupe du monde la tête haute

La France a été déçue de ne pas pouvoir défendre avec succès sa couronne de Coupe du monde après avoir perdu contre l’Argentine aux tirs au but lors de la finale de dimanche, mais quitte le Qatar la tête haute après s’être battue jusqu’au bout, ont déclaré les joueurs Raphael Varane et Hugo Lloris.

La France a riposté deux fois grâce à Kylian Mbappe, qui a effacé l’avance 2-0 de l’Argentine en 97 secondes dans le temps réglementaire avant de marquer un troisième but dans le temps supplémentaire pour égaliser à 3-3.

Mais les Sud-Américains l’ont emporté 4-2 aux tirs au but.

“Nous sommes bien sûr très déçus, nous avons tout donné. Nous avons dû faire face à beaucoup d’obstacles pendant la compétition, nous n’avons rien lâché”, a déclaré Varane.

“Pendant une heure on n’était pas dans le match. On aurait pu gagner aussi. Je suis très fier de ce groupe et d’être français. On garde la tête haute. On est revenu dans ce match quand c’était compliqué.

Les Français Raphaël Varane, à droite, et Adrien Rabiot réagissent après avoir perdu en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Getty Images

“On a poussé et on a cru jusqu’au bout. On a failli renverser le match, qui n’allait pas bien… Il y avait de la force mentale dans ce groupe, beaucoup de coeur. Ça nous a permis de revenir dans ce match. Je suis déçu mais aussi fier.”

L’Argentine était la meilleure équipe en première mi-temps et a pris une avance de 2-0 à la mi-temps avant que Mbappe, qui a remporté le Soulier d’or pour la plupart des buts du tournoi, les ramène à égalité avec des buts à la 80e et 81e minute du concours, que la France le skipper Lloris décrit comme un “match de boxe”.

“Les Argentins ont pris un excellent départ, en étant agressifs, en utilisant toutes les facettes du jeu. Nous avons été un peu réactionnaires toute la soirée”, a déclaré Lloris.

La France était également entrée en finale après que plusieurs joueurs aient manqué des séances d’entraînement pour cause de maladie la semaine dernière, mais Lloris a refusé d’utiliser cela comme excuse.

“Nous n’allons pas nous excuser, nous avons tout donné”, a-t-il ajouté. “Il faut féliciter les gars parce qu’on n’a pas baissé les bras jusqu’à la fin.”

Le manager Didier Deschamps a déclaré que son équipe avait le cœur brisé après avoir été si près de réussir un retour remarquable à répéter en tant que championne de la Coupe du monde.

“Nous sommes revenus du gouffre, c’est ce qui nous donne tant de regrets”, a déclaré Deschamps, qui a guidé la France vers le titre en 2018, lors d’une conférence de presse.

“Nous avons un ballon de Coupe du monde à la dernière minute, mais ce n’était pas censé l’être. Si nous sommes menés 2-0 et que nous perdons 3-0, c’est différent. Vous dites “bravo” à l’Argentine et c’est tout. .

“Je les félicite quand même, ils ont fait un super match, avec un peu de jeu, mais on s’y attendait et ça n’enlève rien à leur victoire.”

Le contrat de Deschamps expire à la fin de l’année mais ayant atteint l’objectif d’atteindre le dernier carré, il doit décider de le prolonger ou non.

“J’ai une réunion avec mon président en début d’année. Ensuite, vous saurez”, a déclaré Deschamps, qui est aux commandes depuis 2012, atteignant la finale de l’Euro 2016, remportant la Coupe du monde 2018, l’an dernier. Nations League et de se qualifier à nouveau pour la finale de la Coupe du monde.

La pièce aurait pu tomber dans l’autre sens, notamment grâce à la magnifique performance de Mbappe, qui est devenu le deuxième joueur à réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde.

“Il voulait laisser sa marque sur cette Coupe du monde. Il l’a fait, mais pas autant qu’il le voulait”, a déclaré Deschamps.