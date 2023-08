La France quitte la Coupe du monde féminine avec un mélange de regret et d’optimisme

BRISBANE, Australie — Grace Geyoro n’a pas pu empêcher les larmes de couler sur ses joues. Alors qu’elle commençait à parler quelques minutes seulement après la sortie déchirante de la France aux tirs au but contre l’Australie en quart de finale de la Coupe du monde féminine, elle ne pouvait plus retenir ses émotions. Sur le terrain, la joueuse de 26 ans a étreint et réconforté ses coéquipières après le coup de sifflet final. Maintenant, il était temps pour elle de lâcher prise. Alors elle a fait une pause, elle a séché ses larmes, elle a pris une profonde inspiration et a essayé de donner un sens aux 150 dernières minutes de sa vie.

« Ça fait très mal », a-t-elle déclaré à ESPN. « C’est le football, cependant. Nous avons tout donné. Je suis si fière de toutes les filles et du personnel. Je ne peux rien leur demander de plus. Nous avons travaillé si dur, et aujourd’hui nous avons une unité. Nous devons nous battre maintenant pour faire mieux la prochaine fois. Nous avons eu des occasions, nous avons été agressifs, mais nous avons manqué un peu d’efficacité devant les buts.

Enfin, avant de partir la tête baissée, elle a ajouté : « Le plus grand regret, c’est qu’on ait perdu en sachant qu’on avait tout donné. »

Elle devrait la tenir haute. Malgré quelques moments de match où les Français ont un peu perdu leur rythme et leur élan alors qu’ils étaient mis sous pression par l’Australie, Les Bleues s’est battu dur et aurait pu gagner le match avant qu’il n’aille aux tirs au but. Eugénie Le Sommer a même avoué par la suite : « Je n’ai jamais perdu un match que j’ai cru si longtemps gagner. »

Dans le vestiaire, l’entraîneur de l’équipe de France Hervé Renard a tenu des propos similaires pour son équipe. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il s’était adressé à ses joueurs en disant : « Vous avez eu un match exceptionnel. Je suis fier de vous et vous devriez être fiers de vous. Ce que nous avons accompli ici est formidable et nous allons nous en inspirer pour l’avenir. »

Après l’entraîneur-chef, la capitaine Wendie Renard s’est également adressée au reste de l’équipe. « Je leur ai dit à quel point je suis fière d’eux tous, de tous les joueurs, du staff, des chefs, de tout le monde », a-t-elle déclaré par la suite. « Nous avons été solides ce soir. Nous avons perdu mais nous avons été durs et c’est très important. Nous avions 50 000 personnes contre nous et cela aurait facilement pu nous arriver. »

Bien sûr, tout n’a pas été parfait contre les Matildas et il y aura des choses à améliorer, à commencer par la profondeur de l’effectif. Samedi, Renard n’avait pas assez d’options sur le banc pour influencer le match, qui s’est terminé sans but après 120 minutes. Avec le retour de blessure de joueuses phares comme Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino et Amadine Henry, cela va s’améliorer. Les plus jeunes joueuses, comme Selma Bacha ou Vicki Bècho, apprendront de cette expérience, et acquerront le genre de maturité qui aide dans des situations comme celle qu’elles ont affrontée à Brisbane.

Renard s’inquiétait également de l’aspect mental de ce match contre l’Australie et ses supporters. Certains de ses joueurs semblaient inhibés par la pression et n’ont pas donné le meilleur d’eux-mêmes. « Évidemment, émotionnellement, ce n’est pas facile de gérer le fait d’avoir 50 000 personnes contre vous comme ça », a déclaré Élisa De Almeida à ESPN. « Ils les ont poussés. Nous pouvions sentir la foule. »

La France a perdu son quart de finale de la Coupe du monde féminine contre l’Australie après une séance de tirs au but qui a nécessité 20 tirs au but pour décider du vainqueur. Quinn Rooney/Getty Images

Le défenseur, qui a arrêté ce qui ressemblait à un certain but pour l’Australienne Mary Fowler avec un dégagement exceptionnel sur la ligne de but, a ajouté que dans l’ensemble, il y a plus de points positifs pour la France à retirer de cette Coupe du monde que de points négatifs.

« Nous avons créé une équipe incroyable ensemble », a-t-elle déclaré. « En termes de solidarité et d’esprit d’équipe, nous ne pouvions pas faire mieux. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous venons de passer 50 jours ensemble, ce n’était pas facile mais l’expérience a été incroyable et elle ne peut que nous servir pour la avenir. »

A moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, l’entraîneur Renard a de quoi espérer, qui n’est aux commandes que depuis mars. D’où cette équipe a commencé 2023 – éclipsée par la dispute avec Corinne Diacre qui a conduit au licenciement de l’ancien entraîneur-chef et à un vestiaire divisé – jusqu’à où ils se trouvent maintenant, ils ont parcouru un long chemin.

« Nous avons construit quelque chose de spécial, nous l’avons montré ce soir et nous continuerons à construire dessus », a déclaré Renard. « L’histoire s’arrête maintenant mais il y a plus à venir. Nous reviendrons plus forts. »