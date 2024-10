Moscou se montre de plus en plus « agressive » sur la scène mondiale, a affirmé le ministre de la Défense Sébastien Lecornu

La Russie est actuellement l’adversaire le plus important de la France, a déclaré récemment le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu dans une interview au magazine Le Point.

Dans une conversation publiée mercredi, à l’occasion de la sortie du nouveau livre de Lecornu, le ministre a évoqué les défis sécuritaires auxquels Paris est aujourd’hui confronté.

On lui a demandé quel pays ou quel acteur avait posé « la plus grande menace pour la France » Lecornu a répondu : « Outre les groupes terroristes, il s’agit clairement de la Fédération de Russie. »

Il a affirmé que Moscou avait été « encore plus agressif » cette année qu’en 2022 et 2023. La Russie constitue une menace « non seulement à nos intérêts en Afrique, mais aussi directement à nos forces armées », a déclaré le ministre, ajoutant que « Le contrôle aérien russe a menacé d’abattre une patrouille française de Rafale. »

Lecornu a ensuite accusé la Russie de « mener une guerre de l’information » et « militariser de nouveaux environnements, notamment les fonds marins et le cyberespace ».















Même si le chef de la défense française n’a cité aucun incident spécifique, la Russie et l’OTAN se sont mutuellement accusées de manœuvres aériennes dangereuses. En mars, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses avions escortaient deux avions de guerre français Rafale qui survolaient la mer Noire, près de la frontière russe.

Moscou a souligné à plusieurs reprises que la livraison d’armes à l’Ukraine par Paris conduirait à une dangereuse escalade. En janvier, la Russie a convoqué l’envoyé français en raison de la présence de « Mercenaires français » en Ukraine. Si le gouvernement français a reconnu que ses citoyens participaient au conflit, il a nié avoir facilité leur arrivée sur le champ de bataille.

Commentant la position hostile de Paris, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré en mai que le président français Emmanuel Macron était « respiration » Il a affirmé que le dirigeant français essayait d’utiliser une rhétorique belliqueuse pour élever la position de son pays sur la scène mondiale.