La France publie une vidéo pour honorer le discours « J’ai un rêve » de Martin Luther King – mettant en vedette uniquement des enfants blancs

Le gouvernement français a été mis au pilori pour avoir diffusé une vidéo rendant hommage à la marche pour les droits civiques « J’ai un rêve » de Martin Luther King – en utilisant uniquement des enfants blancs.

Des jeunes qui n’ont manifestement jamais été victimes de discrimination en raison de la peau foncée dans leur vie apparaissent dans le court métrage, tous parlant anglais. L’un d’entre eux utilise l’expression « Blah Blah Blah » utilisée par l’écologiste Greta Thunberg, également blanche et suédoise.

La vidéo a finalement été supprimée aujourd’hui par le ministère de l’Éducation nationale, après que les critiques l’ont qualifiée de « blague de poisson d’avril » et de « gadget manquant complètement de diversité ».

L’objectif principal du film était de marquer le 60e anniversaire du 28 août 1963, jour où plus de 250 000 Américains ont participé à la marche historique sur Washington DC pour l’emploi et la liberté.

Quelque 3 000 journalistes étaient présents lorsque le révérend Martin Luther King Jr. a prononcé son discours « J’ai un rêve ».

La France – qui se considère comme le pays des droits de l’homme – était déterminée à ce que sa jeunesse célèbre cette journée.

Mais après avoir posté le film sur X (anciennement Twitter), le ministère a dû admettre que seuls les enfants blancs avaient remporté un concours « dédié à la pratique créative de l’anglais ».

Cela signifiait que seuls les enfants blancs pouvaient apparaître dans la vidéo sur les droits civiques des Noirs.

Gabriel Attal, le nouveau ministre français de l’Éducation, a déclaré : « Les élèves dans cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours « The More I Say », qui encourage la pratique créative de l’anglais dans les collèges.

« Pour honorer la mémoire de Martin Luther King, à l’occasion du 60e anniversaire de son célèbre discours prononcé le 28 août 1963, ils ont été invités à prononcer un court discours inspiré de celui de Martin Luther King, commençant par « J’ai un rêve ». ‘.’

Le Dr Martin Luther King Jr. prononce son discours « J’ai un rêve » devant une foule immense rassemblée pour le centre commercial lors de la marche sur Washington DC pour l’emploi et la liberté

La marche pour les droits civiques pour l’emploi et la liberté à Washington DC, le 28 août 1963.

La France est régulièrement critiquée pour les mauvais traitements infligés aux groupes ethniques minoritaires, notamment ceux issus de milieux noirs africains et caribéens.

M. Attal vient d’être largement critiqué pour avoir interdit aux enfants des écoles publiques de porter l’Abaya – une robe associée aux musulmans.

Loubna Regui, présidente de l’ELF-Étudiants musulmans de France, a déclaré qu’une telle démarche visait les immigrés et était « intrinsèquement raciste ».

Et Clémentine Autain, du parti France Insoumise, a critiqué « la police vestimentaire » et le « rejet obsessionnel des musulmans » par la France.

Des émeutes généralisées ont eu lieu dans toute la France au début de l’été à la suite de la mort par balle d’un adolescent franco-algérien par un policier parisien. Ce décès a été décrit comme symptomatique de la manière raciste dont les forces de l’ordre françaises traitent les jeunes qui n’ont pas la peau blanche.