La France propose d’interdire les mots de viande sur les étiquettes des protéines végétaliennes

Les Français sont connus dans le monde entier pour leurs traditions culinaires et le statut respectueux dont jouit la viande sur les menus des bistrots du pays. Mais les temps changent – ​​avec la popularité croissante des alternatives aux protéines végétales ces dernières années, opposant les éleveurs et l’industrie alimentaire végétalienne dans une guerre féroce pour savoir quels mots peuvent être utilisés sur les étiquettes.

Aujourd’hui, le ministère français de l’Agriculture annonce son intention d’interdire l’utilisation de 21 termes relatifs à la viande, dont « steak », « jambon » et « filet » – sur les étiquettes de tous les produits alimentaires à base de plantes – en clin d’œil à une autre fierté du pays. traditions: débats nationaux sur le bon usage de la langue française.

Si elle est approuvée, la France disposera de certaines des lois les plus strictes au monde interdisant l’utilisation de termes relatifs à la viande pour étiqueter les aliments végétaliens, et rejoindra plusieurs États américains et l’Afrique du Sud en restreignant les mots que les fabricants peuvent utiliser pour les commercialiser.

« C’est une question de transparence et de fidélité qui répond à une attente légitime des consommateurs et des producteurs », a déclaré le ministre français de l’Agriculture, Marc Fesneau. dans un communiqué lundi, dévoilant le projet de décret. Il a dit que mettre fin aux étiquettes trompeuses sur les aliments était une priorité clé du gouvernement français – et que l’interdiction était importante pour maintenir la confiance des consommateurs.

Jasmijn de Boo, PDG mondial de ProVeg International, qui milite en faveur d’une alimentation à base de plantes, a rejeté le raisonnement du gouvernement français lors d’un entretien téléphonique mardi. « Les consommateurs ne sont pas confus », a-t-elle déclaré. « Ils savent parfaitement ce qu’ils recherchent : des aliments fabriqués sans animaux. C’est pourquoi ces produits doivent porter des noms logiques et familiers aux gens.

Selon le code proposé… qui doit encore être approuvé par la Commission européenne – il sera totalement interdit aux fabricants de produits alimentaires d’utiliser des mots associés à des parties particulières d’animaux tels que « croupe », « flanc » et « longe », lors de la commercialisation ou de la description de produits transformés contenant des protéines végétales.

Une deuxième liste de 120 termes, dont « lard », « pastrami » et « saucisson », sera autorisée par les autorités françaises « pour décrire les denrées alimentaires d’origine animale pouvant contenir des protéines végétales », mais seulement si les niveaux de protéines végétales ne dépassent pas un seuil précis, précise le décret. Le mot « burger » ne figure pas sur la liste des mots interdits.

S’il est adopté, les fabricants de produits alimentaires auront trois mois pour se conformer au décret.

Dans un pays réputé pour sa fidélité à la tradition culinaire et linguistique, le décret relance une bataille acharnée entre les agriculteurs et l’industrie alimentaire végétalienne sur les étiquettes sur les menus et dans les supermarchés. L’année dernière, les juges du plus haut tribunal français ont mis fin à la précédente tentative du ministère d’interdire l’utilisation de noms de viande pour les aliments à base de plantes, affirmant que les propositions du gouvernement utilisaient un langage imprécis. Le décret réécrit répond aux préoccupations du tribunal, a déclaré le ministère français de l’Agriculture.

Le gros problème de la viande végétale : la partie « viande »

Les alternatives à la viande à base de plantes sont devenues populaires en France ces dernières années, les options végétariennes et végétaliennes apparaissant de plus en plus sur les menus des restaurants, démentant ainsi la réputation traditionnelle du pays en tant que destination difficile pour les voyageurs végétariens et végétaliens. Selon une analyse des données de vente au détail de NielsenIQ, les consommateurs français ont dépensé environ 120 millions de dollars en viandes végétales en 2022, soit une augmentation de 17 points de pourcentage par rapport aux niveaux de ventes de 2020.

De Boo a salué l’évolution vers une alimentation à base de plantes, craignant que le décret proposé ne complique la tâche des consommateurs souhaitant réduire leur consommation de viande en rendant les étiquettes plus confuses. « Il est tout à fait logique de protéger l’industrie laitière et celle de la viande », a-t-elle déclaré, soulignant la contribution démesurée des deux secteurs aux émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique. « Nous devons rapidement passer à l’échelle mondiale à des régimes alimentaires à base de plantes, au moins quelques jours par semaine. »