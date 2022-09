La France propose de remplir la campagne de migrants — RT World News

Les demandeurs d’asile peuvent être réinstallés dans les zones rurales dans le cadre d’une nouvelle politique proposée par Paris

Le président français Emmanuel Macron a proposé une refonte des politiques d’immigration et d’asile qui comprendrait la redistribution des migrants vers les zones rurales confrontées au déclin de la population. Il a condamné les politiques actuelles comme «inefficace et inhumain», annonçant jeudi que la question serait mise aux voix au début de l’année prochaine.

Expliquant la justification du programme de réinstallation, Macron a estimé que «les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les placions dans des zones déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs.« Mettre les nouveaux arrivants dans des zones peu peuplées les aiderait »intégrer beaucoup plus vite et beaucoup mieux», a-t-il déclaré, en particulier ceux qui ont déjà des compétences professionnelles ou une certaine maîtrise de la langue.

La politique actuelle, cependant, est «absurde», a-t-il dit, parce que «consiste à mettre les femmes et les hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère» dans les quartiers les plus pauvres et les plus peuplés.















Les zones rurales sont «perdre de la population», a-t-il déclaré, une tendance des familles immigrées – qui ont généralement plus d’enfants que les familles européennes – pourrait s’inverser, évitant ainsi la nécessité de fermer les écoles et les collèges en raison du manque d’inscriptions.

La France entière n’est pas d’accord avec un tel plan. Le populiste de droite Eric Zemmour a plutôt suggéré que le déclin démographique pourrait être résolu en introduisant 10 000 € “allocations de naissance« pour les enfants nés de parents natifs de la France rurale, plutôt que ce qu’il décrit comme 50 000 € »dépensé chaque année par mineur non accompagné en situation irrégulière.”

Une autre dirigeante de l’opposition, Marine Le Pen, a accusé Macron de chercher à modifier une loi qu’il ne veut pas appliquer. “Nous croyons qu’ils devraient rentrer chez eux», a-t-elle tweeté vendredi, faisant référence aux étrangers en situation irrégulière que le président espère réinstaller à la campagne.

Macron a promis de «améliorer l’efficacité des politiques d’expulsion» à la frontière et a exhorté les autres pays à améliorer leurs propres processus de retour des immigrants reconnus coupables de crimes. Les visas seraient accordés aux résidents d’un pays sur la base de la “esprit de coopération pour reprendre les étrangers en situation irrégulière, à commencer par ceux qui troublent l’ordre public,” il a dit.