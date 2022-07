La France promet plus de sécurité et de soutien à l’éducation au Bénin

COTONOU, Bénin (AP) – Le président français Emmanuel Macron a promis mercredi une coopération et un soutien en matière de sécurité au Bénin dans la lutte contre les menaces croissantes de l’extrémisme, ainsi que des investissements dans l’éducation et un centre culturel pour la nation ouest-africaine.

Macron a fait ces promesses après avoir rencontré le président béninois Patrice Talon dans le cadre d’une tournée dans trois pays pour améliorer les relations avec les nations d’Afrique occidentale et centrale. Le Bénin est la deuxième étape du voyage de Macron après sa visite au Cameroun. Il se dirige ensuite vers la Guinée-Bissau.

“La France promet un soutien aérien, du renseignement et des équipements ainsi qu’une formation pour les forces de défense et de sécurité du Bénin”, a déclaré Macron lors d’une conférence de presse aux côtés de Talon. « Nous allons également répondre aux besoins du Bénin en termes d’équipements et aider le pays à structurer l’armement de son armée.

Le Bénin et le Togo voisin ont récemment subi des attaques extrémistes meurtrières et voient un risque accru de violence de la part d’al-Qaïda et de groupes liés à l’État islamique qui se propagent plus au sud depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Alors que la France se retire du Mali, elle restructure son déploiement de troupes.

Macron a promis de suivre les besoins des États africains “pour lutter contre le terrorisme et venir en soutien en termes de formation, d’équipement et d’accompagnement”.

Macron a également annoncé des investissements de la France dans l’éducation et la culture au Bénin, où plus d’une douzaine d’artefacts ont été restitués en 2021 après avoir été pillés par les forces coloniales françaises en 1892. Les deux avaient auparavant visité les œuvres restituées des trésors royaux d’Abomey.

Talon a salué le soutien de la France, qui comprendra également un financement accru pour l’éducation, et a déclaré que les deux pays développeraient également un centre artistique à Cotonou.

Virgile Ahissou, The Associated Press