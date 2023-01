Paris s’apprête à fournir à Kiev des véhicules blindés de combat AMX-10

Paris transférera ses “chars légers” AMX-10 de fabrication nationale à l’Ukraine, devenant ainsi le premier membre de l’OTAN à envoyer des blindés non soviétiques à Kiev, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement.

La nouvelle du transfert a été annoncée par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a écrit sur Twitter qu’il avait “une conversation longue et détaillée” avec le président français Emmanuel Macron. Zelensky a ajouté qu’il avait remercié Macron pour “sa décision de transférer des chars légers” à l’Ukraine, et pour avoir fait pression sur les alliés de la France pour qu’ils fassent de même.

L’annonce de Zelensky a été confirmée par un assistant de Macron. Le fonctionnaire n’a pas indiqué combien de véhicules seraient envoyés ni quand, mais a déclaré qu’il était “la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes », selon un rapport de l’AFP.

La France fera également don d’un nombre indéterminé de véhicules blindés de transport de troupes Bastion, qui sont en service dans son armée depuis 2012.

Lire la suite Un député allemand met en garde contre une “escalade inimaginable”

L’Ukraine a déjà reçu des stocks de chars de l’ère soviétique des armureries d’Europe de l’Est, notamment des centaines de chars de combat principaux T-72 de Pologne et de République tchèque. Alors que les États-Unis se sont engagés à remplacer ces chars par des modèles américains, ni le Pentagone ni aucun autre ministère de la Défense de l’OTAN n’ont donné à l’Ukraine des chars de fabrication occidentale.

Mis en service par la France depuis 1981, l’AMX-10 est un véhicule de combat blindé léger à six roues développé par la société gouvernementale GIAT Industries et sa société successeur, Nexter Systems.

Alors que l’armée française change actuellement de véhicules blindés EBRC Jaguar, le responsable a décrit les AMX-10 comme “très mobile … peut-être ancien mais performant.

Un récent sondage a révélé que le public français était massivement favorable à un règlement négocié du conflit ukrainien. Macron a fait semblant d’exprimer ce sentiment à plusieurs reprises, déclarant publiquement que les puissances occidentales ne devraient pas chercher à “annihiler” Russie, et devrait fournir à Moscou des garanties de sécurité une fois le conflit terminé.

Néanmoins, la France a continué d’envoyer des cargaisons d’armes de plus en plus lourdes vers l’Ukraine. Les forces de Kiev ont reçu plus tôt cet été des canons d’artillerie automoteurs Caesar de fabrication française, qui auraient été utilisés lors d’une attaque en décembre contre un hôtel de Donetsk qui a blessé Dmitri Rogozine, l’ancien chef de l’agence spatiale russe Roscosmos.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’armement de Kiev, affirmant que cela prolongerait le conflit et risquerait de faire des pays occidentaux des participants de facto.