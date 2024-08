La France prolonge la détention de Durov – médias — RT World News

Les autorités judiciaires françaises ont confirmé dimanche l’arrestation de Pavel Dourov, le PDG et fondateur de l’application de messagerie Telegram, prolongeant la détention de l’entrepreneur technologique russe, a rapporté l’AFP, citant une source proche de l’enquête.

La détention du double ressortissant russo-français de 39 ans aurait été prolongée au-delà de dimanche soir par le magistrat instructeur en charge du dossier.

En France, la durée de la garde à vue pour interrogatoire initial est limitée à 96 heures ; elle peut toutefois être prolongée jusqu’à 144 heures pour des infractions graves telles que le trafic de drogue et le terrorisme. Pendant la phase de garde à vue, le juge doit soit porter plainte et prolonger la détention provisoire, soit libérer le détenu.

Des responsables s’exprimant sous couvert d’anonymat ont déclaré à l’agence de presse que le mandat d’arrêt avait été émis par l’OFMIN français, l’agence chargée de lutter contre les violences faites aux mineurs, pour mener une enquête préliminaire sur des allégations de fraude, de trafic de drogue, de cyberintimidation, de crime organisé et de promotion du terrorisme.

Reuters rapporte, citant des sources anonymes, qu'une unité de gendarmerie spécialisée dans la cybersécurité et la police nationale antifraude mènent l'enquête.















Le parquet de Paris a indiqué à RT qu’un communiqué de presse concernant l’affaire serait publié plus tard lundi.

Les médias français avaient déjà rapporté que la détention de Durov à l’aéroport de Paris-Le Bourget samedi dernier était liée à des infractions présumées concernant Telegram. Les médias français avaient indiqué que les autorités le soupçonnaient d’être complice d’une série de crimes qui auraient été commis via l’application de médias sociaux en raison d’une modération insuffisante.

Telegram, qui a presque atteint le milliard d’utilisateurs actifs mensuels, a été créé par Durov et son frère en 2013 en Russie. L’entrepreneur, qui est également citoyen des Émirats arabes unis et de Saint-Kitts-et-Nevis, a quitté la Russie au milieu des années 2010 et s’est installé à Dubaï. Il a obtenu la nationalité française en 2021.

Commentant l’arrestation de Durov, Telegram a déclaré que la plateforme « respecte les lois de l’UE, y compris la loi sur les services numériques ; sa modération est conforme aux normes du secteur », ajoutant que les allégations selon lesquelles une plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus commis par les utilisateurs sont « absurde. »