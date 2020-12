* Des bateaux français ont percuté des navires britanniques lors de la « guerre des pétoncles » de 2018

* La ministre dit qu’elle « tient à prévenir les incidents en mer »

* Même dans le cadre d’un accord, les bateaux de l’UE auront probablement moins d’accès

Par Michel Rose

PARIS, 10 décembre (Reuters) – La France indemnisera ses pêcheurs ou leur enseignera de nouvelles compétences en cas d’effondrement des négociations pour un accord commercial post-Brexit qui menace leurs moyens de subsistance, a déclaré un ministre, dans le but d’éviter les escarmouches en mer entre Bateaux français et britanniques.

Des bateaux de pêche français ont par le passé percuté des navires britanniques et leurs équipages ont lancé des projectiles lorsqu’ils ont senti que des rivaux avaient envahi leurs eaux, le plus récemment lors de la soi-disant guerre des pétoncles de 2018.

Beaucoup pensent que les escarmouches pourraient à nouveau éclater, en particulier si aucun accord commercial n’est conclu entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, car les règles transitoires existantes qui donnent toujours aux bateaux de l’UE l’accès aux eaux britanniques expirent à la fin de l’année.

« Je tiens à éviter les incidents en mer et l’exaspération, voire la colère, qui s’exprime », a déclaré à Reuters la ministre française des Mers, Annick Girardin.

« Je suis fille de pêcheur, je sais à quoi peuvent ressembler ce type d’affrontements et les conséquences qu’ils peuvent avoir. J’essaierai de les empêcher », Girardin, qui vient du petit archipel français de Saint-Pierre et Miquelon au large des côtes du Canada, a déclaré dans une interview.

En tant que ministre des mers, elle a été chargée d’élaborer un plan d’urgence pour indemniser les acteurs de la pêche. Elle a dit qu’ils recevraient une aide financière et même un soutien pour acquérir de nouvelles compétences et changer d’emploi, qu’un accord sur la pêche soit conclu ou non.

« Je sais que les marins n’aiment pas poser leurs valises, personne ne souhaite être subventionné pour ne pas travailler, mais c’est probablement quelque chose que nous allons devoir affronter », a-t-elle déclaré.

Un tiers des 7500 pêcheurs français seront touchés par le Brexit, a-t-elle déclaré, principalement le long des côtes de Calais, de Normandie et de Bretagne.

Les pêcheurs français ont fait pression sur Macron pour qu’il ne cède pas un pouce sur les droits de pêche, mais son gouvernement a discrètement abandonné les demandes initiales de maintenir le statu quo et a cherché à les préparer à des concessions.

Si un accord signifierait presque certainement une réduction des quotas dans les eaux britanniques, aucun accord ne signifierait un accès nul pour les bateaux de l’UE. La Grande-Bretagne et l’UE ont fixé dimanche la date limite pour sceller un nouveau pacte commercial.

« Je suis optimiste par nature, mais il faut être réaliste en même temps. Il ne nous reste que quelques heures avant dimanche. Les positions sont très éloignées sur la pêche », a-t-elle déclaré.

«Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, les discussions sur la pêche avec le Canada ont été très dures. Lors des négociations, il faut se préparer au meilleur comme au pire. (Reportage de Michel Rose; Édité par Edmund Blair)