La France pousse à la “sobriété énergétique” avant une éventuelle pénurie d’énergie en hiver

Sous le mot d’ordre “Chaque geste compte”, le gouvernement français a lancé jeudi une campagne d’économie d’énergie pour faire passer l’hiver au pays sans gaz naturel russe et se rapprocher des objectifs de l’Union européenne d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

La poussée française pour la “sobriété énergétique”, des mois dans la planification, concorde avec les efforts d’économie de gaz et d’électricité qui s’enracinent dans toute l’Europe. La guerre en Ukraine oblige le continent à se sevrer rapidement des combustibles fossiles bon marché de l’agresseur russe et à se précipiter vers des sources alternatives – un changement radical qui suscite des inquiétudes quant à d’éventuelles pénuries et à des hausses écrasantes des prix de l’énergie nécessaire pour alimenter les foyers et les industries européennes.

Pour éviter toute pénurie de gaz ou d’électricité au cours de l’hiver prochain, le gouvernement français vise une réduction rapide de 10 % de la consommation d’énergie du pays grâce à la série de mesures d’économie d’énergie que les ministres ont détaillées. Jeudi.

PARIS SE DÉPLACE POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE EN RAISON DE LA GUERRE EN UKRAINE EN ÉTEIGNANT LES LUMIÈRES DE LA TOUR EIFFEL

Ils comprenaient une série de conseils d’économie d’énergie, des efforts pour réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments publics en limitant le chauffage et autres restrictions, et une nouvelle campagne publicitaire « Chaque geste compte » invitant les gens à faire leur part.

Les arrêts pour maintenance des centrales nucléaires françaises et le resserrement du gaz russe avaient précédemment suscité des avertissements du gouvernement concernant d’éventuelles pénuries d’énergie et des pannes d’électricité pendant les mois d’hiver. Mais le gouvernement français est désormais moins alarmiste, après avoir rempli les stocks de gaz, avec la remise en service prévue des réacteurs nucléaires et avec l’espoir que les consommateurs se rallieront à la volonté de réduire la consommation d’énergie de 10 % d’ici 2024.

“Si nous nous mobilisons tous pour l’atteindre, dans le pire des scénarios, nous passerons l’hiver”, a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Les responsables espèrent que la “sobriété énergétique” installera également de bonnes habitudes durables et plus respectueuses de l’environnement qui accéléreront l’objectif à plus long terme de la France d’éliminer progressivement les combustibles fossiles et de réduire sa consommation d’énergie de 40 % d’ici 2050, pour se conformer aux objectifs de neutralité climatique de l’UE.

Les villes françaises n’ont pas attendu que le gouvernement agisse, un nombre croissant d’entre elles ayant déjà baissé les thermostats des piscines, des salles de sport et d’autres lieux, et certaines éteignant également l’éclairage public la nuit.

LE FRANÇAIS MACRON S’OPPOSE AU NOUVEAU GAZODUC IBÉRIQUE

Parmi les conseils d’économie d’énergie promus jeudi par le gouvernement figuraient des douches plus courtes, éteindre les équipements électriques inactifs et ne pas chauffer les pièces au-dessus de 19 degrés Celsius (66 Fahrenheit). D’autres mesures visent à économiser l’énergie sur les lieux de travail, les sports et d’autres domaines.

“C’est une nouvelle façon de penser et d’agir”, a déclaré la Première ministre Élisabeth Borne.