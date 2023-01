La France pourrait être la prochaine à envoyer ses chars en Ukraine, mais les responsables craignent qu’ils ne soient “un cadeau empoisonné”

Les pays occidentaux se sont engagés à fournir des dizaines de chars à l’Ukraine ces dernières semaines.

La France envisage également d’envoyer ses chars Leclerc en Ukraine.

Certains responsables français craignent que leurs chars ne créent de nouveaux problèmes logistiques pour Kyiv.

Avec plusieurs nations occidentales promettant déjà des chars pour l’Ukrainela spéculation monte que la France pourrait envoyer ses chars de combat principaux Leclerc.

Mais les responsables français de la défense s’interrogent sur l’utilité du Leclerc, car les Ukrainiens sont déjà confrontés au défi d’incorporer plusieurs chars occidentaux, dont le M1 Abrams américain, le Challenger 2 britannique et le Leopard 2 allemand.

Ces conceptions sont plus complexes que les chars de conception soviétique et russe que l’Ukraine possédait avant la guerre, obligeant ainsi les équipages ukrainiens à apprendre de nouveaux équipements, tactiques et maintenance. Ces préoccupations semblent l’emporter sur les craintes antérieures selon lesquelles la fourniture de chars à l’Ukraine pourrait enflammer les différends au sein de l’OTAN ou provoquer des représailles russes.

“Il n’y a pas d’objection politique”, un responsable français de la défense Raconté service d’information de l’Agence France-Presse cette semaine. “On se demande juste si le Leclerc serait un cadeau empoisonné. Le but est d’être utile et efficace.”

L’Ukraine ne serait pas d’accord. Désespérées de trouver tous les chars qu’elles pourraient obtenir, les troupes ukrainiennes prendraient volontiers le Leclerc, l’un des chars les plus avancés au monde.

Conçu pour la vitesse et la puissance de feu, le Leclerc peut utiliser son canon à âme lisse de 120 mm de conception française et ses capteurs avancés pour engager des cibles lors de ses déplacements. La dernière version du Leclerc peut atteindre une vitesse de 80 km/h et détruire une cible jusqu’à 4 km, a déclaré le commandant d’un régiment de chars français. Le Monde.

Comme pour les autres armes françaises au fil des ans, le Leclerc est un peu différent de ses homologues étrangers.

Pesant environ 57 tonnes, il est plus petit et plus léger que le M1A3 Abrams de 80 tonnes, le Challenger 2 de 64 tonnes et le Leopard 2 de 62 tonnes. Il est probablement moins bien blindé qu’un modèle récent Abrams ou Challenger 2. , bien qu’il monte des charges de blindage réactif explosif pour dévier les obus antichars.

Il est également inhabituel que le Leclerc n’ait qu’un équipage de trois personnes au lieu des quatre typiques des chars occidentaux. (Les chars russes tels que le T-72 et le T-90 ont un équipage de trois personnes.) Le Leclerc, ainsi que les chars russes, utilisent un chargeur automatique pour alimenter le canon en obus.

Bien que cela permette au véhicule d’être plus petit, le chargeur automatique est plus vulnérable aux dysfonctionnements. Cela signifie également un membre d’équipage de moins pour monter la garde et effectuer la maintenance, ce qui entraîne plus de travail pour l’équipage de trois personnes.

Évaluer les performances du Leclerc est quelque peu difficile étant donné le bilan de combat limité du char. Il est entré en service en France en 1991, alors qu’il était considéré comme le char le plus cher du monde, ce qui a peut-être entravé ses perspectives d’exportation.

Hormis la France, seuls les Emirats Arabes Unis ont acheté le Leclerc (dont certains seront plus tard donné à la Jordanie). Les Émirats arabes unis exploitent 258 véhicules, dont certains ont combattu lorsqu’ils sont intervenus dans la guerre civile au Yémen. Certains prétendent qu’il a mieux fonctionné que les chars M1 Abrams que l’Arabie saoudite a utilisés dans ce conflit.

Quelque 862 Leclerc ont été construits avant l’arrêt de la production en 2008 : la France en exploite 222, et 50 d’entre eux devaient récemment être mis à niveau vers le Version XLR.

Le poids plus léger du Leclerc peut le rendre plus maniable que les autres chars occidentaux se dirigeant vers l’Ukraine. D’un autre côté, un autre modèle de char signifie que l’armée ukrainienne devra faire face à une nouvelle série de changements tactiques et logistiques.

Si la France n’envoie qu’un petit nombre de chars – tout comme la Grande-Bretagne n’envoie que 14 Challenger 2 – alors cela nécessiterait beaucoup de frais généraux pour une capacité de combat relativement petite.

Il est également significatif que contrairement à l’Abrams et au Leopard 2, il n’y a que trois nations qui exploitent le Leclerc. En cas de problème avec les livraisons françaises, l’Ukraine aurait du mal à trouver d’autres sources de véhicules et de pièces détachées.

Néanmoins, le Leclerc serait un adversaire redoutable – et probablement supérieur – des chars russes tels que le T-72 et le T-90. Au moins, la France donnerait à l’Ukraine un vrai tank.

L’AMX-10RC, récemment promis par la France à l’Ukraine, a été appelé un “char léger”. En réalité, c’est une voiture blindée avec un gros canon mais une armure légère, et elle n’est pas conçue pour l’affronter avec des chars ennemis.

La France a également envoyé Obusiers automoteurs Caesar de 155 mmaussi bien que Crotale missiles anti-aériens mobiles. L’Ukraine pourrait également recevoir les franco-italiens les plus avancés SAMP-T/Système de défense aérienne Mamba. Mais à part les chasseurs à réaction Rafale, l’arme la plus puissante – symboliquement et militairement – que la France pourrait fournir serait les chars Leclerc.

Michael Peck est un écrivain spécialisé dans la défense dont les travaux ont été publiés dans Forbes, Defense News, le magazine Foreign Policy et d’autres publications. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques. Suivez-le sur Twitter et LinkedIn.