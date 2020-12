Parler au Financial Times, le ministre français responsable des mesures douanières, Olivier Dussopt, a déclaré que les responsables n’avaient pas encore convenu avec les autorités britanniques du fonctionnement des contrôles douaniers post-Brexit.

« Une discussion est en cours entre les autorités françaises et britanniques pour permettre aux douanes françaises d’avoir une présence officielle sur le sol britannique aux points d’embarquement », a-t-il déclaré au journal. «En attendant de parvenir à un accord… nous nous adapterons, par exemple, en effectuant des contrôles à l’intérieur des trains.»

Dans une récente mise à jour Eurostar a également exhorté les passagers à se préparer aux changements, notamment en s’assurant que les passeports ont encore six mois de validité et a averti que de nouvelles procédures douanières sont «susceptibles d’être introduites», avec la responsabilité de l’individu de vérifier les règles et les lois sur les marchandises.

« Les douaniers français et belges seront à bord de certains de nos trains pour effectuer les contrôles », a ajouté la compagnie. «Si vous voyagez à Lille, Amsterdam ou Rotterdam, il y aura une zone désignée où vous pourrez déclarer vos marchandises.

Eurostar avertit également ses clients de souscrire à une assurance voyage car les cartes européennes d’assurance maladie (CEAM) ne seront plus valables après le 31 décembre et conseille aux passagers d’arriver à la gare «un peu plus tôt que d’habitude» pour laisser le temps de passer les contrôles de sécurité et de passeport. .

Avec seulement sept jours ouvrables avant que le Royaume-Uni quitte le marché unique et l’union douanière de l’UE, il existe des «préoccupations importantes» quant à la manière dont les dispositions frontalières fonctionneront, ajoute le rapport.

La présidente du comité, Hilary Benn, a déclaré: «Le gouvernement ne peut toujours pas fournir aux entreprises, aux commerçants et aux citoyens la certitude de ce qui se passera dans tous les domaines touchés par les négociations, mais alors que nous abandonnons les règles du marché unique et de l’union douanière, les entreprises exportant vers l’UE devra faire face à davantage de paperasserie, de formulaires inconnus et de coûts supplémentaires à partir du 1er janvier, quoi qu’il arrive.

«Certains progrès ont été réalisés. Nous saluons l’accord sur la mise en œuvre du protocole de l’Irlande du Nord, par exemple.