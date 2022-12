La France porte plainte auprès de la FIFA pour le but refusé de Griezmann

DOHA, Qatar – La France dépose une plainte auprès de la FIFA après qu’un égaliseur de dernière minute d’Antoine Griezmann a été refusé à la suite d’un examen vidéo après le coup de sifflet final de leur match de Coupe du monde contre la Tunisie, a annoncé mercredi la fédération française.

Griezmann a volé à domicile huit minutes après le début du temps d’arrêt, mais le but a été exclu car l’attaquant était hors-jeu lorsque Aurélien Tchouameni a envoyé le ballon dans la surface.

– Pourquoi le VAR a refusé le but de Griezmann pour hors-jeu

Le ballon a été dévié par un défenseur tunisien dans la direction de Griezmann, qui était alors en jeu, mais l’effort a été refusé et la Tunisie a remporté le match 1-0.

Cependant, la fédération française estime que l’arbitre et le VAR ont commis une erreur technique dans le processus.

“Nous rédigeons une plainte après que le but d’Antoine Griezmann a été, à notre avis, refusé à tort. Cette plainte doit être déposée dans les 24 heures après le coup de sifflet final”, a indiqué la FFF dans un communiqué.

David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

L’arbitre Michael Conger a accordé le but dans le temps additionnel et a relancé le match avant de souffler pour le temps plein, selon l’équipe de France. Ensuite, Conger a été invité par le VAR à vérifier une position de hors-jeu de Griezmann et s’est rendu au moniteur au bord du terrain avant de refuser le but.

La loi 1.10 sur le VAR de l’IFAB stipule que si le jeu a été redémarré, le VAR ne peut plus intervenir, donc selon les règles du jeu, l’arbitre n’aurait pas dû être autorisé à vérifier le but puis à l’exclure.

La FFF a envoyé sa déclaration à la FIFA demandant de rétablir le but et de donner à la France un match nul 1-1 avec la Tunisie. Cela modifierait les points du tableau du groupe D pour la Tunisie et la France, mais ne changerait pas les places finales ni les équipes qui se qualifieraient pour les huitièmes de finale.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.