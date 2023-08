La France perd son ticket-repas uranium au Niger — RT World News

Paris s’est engagé à protéger ses intérêts dans le pays, qui a coupé l’approvisionnement en matériel critique après un coup d’État

Le président français Emmanuel Macron n’a pas tardé à réagir à un conflit intérieur qui se déroule à 6 000 km de Paris, affirmant que la France répondrait immédiatement à toute violence contre les intérêts français à la suite d’un coup d’État dans l’ancienne colonie française du Niger. Qu’est-ce qui pourrait bien être le Niger riche en uranium qui inquiète autant Macron ?

Les dirigeants du coup d’État ont clairement indiqué que toute intervention extérieure serait accueillie avec force. Ils ont également accusé la France de vouloir intervenir militairement pour réintégrer le président déchu. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rejeté cette suggestion, affirmant que « La seule priorité de la France est la sécurité de nos ressortissants. » Où avons-nous déjà vu ce genre de timidité ? Qu’en est-il de la Libye, où une mission « humanitaire » dirigée par la France pour protéger les civils africains s’est finalement transformée en un coup d’État soutenu par l’Occident contre le dirigeant national ?

Où les putschistes au Niger auraient-ils puisé l’idée que la France avait de toute façon intérêt à intervenir militairement dans son ancienne colonie ? Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec une déclaration publiée dimanche par le palais présidentiel français, disant que « Quiconque attaquerait des ressortissants français, l’armée, des diplomates et des intérêts verrait la France réagir immédiatement et de manière intraitable. »















Et par intérêts français, ils entendent surtout une chose en particulier : l’uranium. Le Niger est le premier fournisseur français de minerai, fournissant 15% de l’approvisionnement total du pays et un cinquième de celui de l’Union européenne. C’est un élément absolument critique pour alimenter les réacteurs nucléaires français. L’indépendance énergétique de la France est, ironiquement, dépendante du Niger. C’est comme le gamin riche qui conduit une Ferrari fournie par papa mais qui, à première vue, apparaît comme un succès autodidacte. Il n’est donc pas difficile d’imaginer que l’uranium figure en bonne place sur la liste des intérêts français que Paris tient à protéger.

L’incitation pour la France à intervenir au Niger est certainement croissante depuis que la junte désormais au pouvoir a interrompu les exportations d’uranium et d’or vers la France. Tout cela arrive à un très mauvais moment pour Paris, qui est devenue encore plus dépendante de son énergie nucléaire après s’être coupée du gaz russe bon marché avec le reste de l’UE pour impressionner le président ukrainien Vladimir Zelensky – de la même manière que la fraternité universitaire les gars sont excités et font des choses stupides comme sauter du toit pour impressionner les filles.

L’Allemagne est déjà sur le point de se désindustrialiser parce que le moteur économique de l’Europe ne peut pas fonctionner avec le vent et le soleil. Qui savait? Apparemment pas Berlin. Mais au moins, la France n’avait pas complètement adhéré aux fantasmes verts de Berlin et mis sous cocon toutes ses centrales nucléaires, bien que Macron se dirigeait certainement dans cette direction.

Donc, le plan B après la coupure du gaz russe était de les remettre sous tension. Ce dont la France va désormais devoir se passer de l’uranium nigérien. Mais cela ne devrait pas être un problème, n’est-ce pas ? Car la France a d’autres fournisseurs, comme le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Sauf, qui contrôle en grande partie le transport de ces approvisionnements vers l’Europe ? Entreprise russe d’énergie nucléaire Rosatom. Cela ne laisse pas vraiment Paris avec beaucoup de marge de manœuvre.

« Je vais être clair : la France n’est pas dépendante de la Russie pour le fonctionnement de son infrastructure nucléaire », La ministre française de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré l’année dernière. C’est parce que vous aviez encore le Niger. Alors, et maintenant ?















Perdue dans tous ces intérêts étrangers égoïstes se trouve la volonté des citoyens nigériens. La passion dont la France et l’Occident ont fait preuve pour réintégrer l’ancien président suggère qu’il répondait adéquatement à leurs besoins. L’afflux de citoyens dans les rues, cependant, suggère qu’il ne s’occupait pas adéquatement des leurs.

Colonna a suggéré que la situation était mûre pour être exploitée par la Russie, mais à qui la faute ? L’omniprésence militaire de longue date de la France et ses relations avec les dirigeants de la région sahélienne de l’Afrique ont déjà entraîné son expulsion de la région, créant ainsi un vide pour de nouveaux partenariats potentiels avec ces pays, en particulier avec des nations qui ne vont pas simplement servir de Cheval de Troie pour les intérêts américains, comme la France a tendance à le faire.

En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Macron met l’accent sur les intérêts des Ukrainiens. Mais lorsque des troubles éclatent au Niger, tout tourne autour des intérêts français. Il dit la partie calme à haute voix, pour une fois. Peut-être parce que Washington l’a laissé sans points de discussion sur une question qui revêt une plus grande importance stratégique pour l’Europe que pour l’Amérique. Il n’y a pas si longtemps, le Premier ministre italien Giorgia Meloni déshabillait la France sur la scène mondiale et exposait ses intérêts coloniaux dans toute leur splendeur. Lorsqu’elle était dans l’opposition en 2019, Meloni appelait le franc de la Communauté financière africaine (une monnaie controversée utilisée dans 14 pays africains, indexée sur l’euro et imprimée en France) le « monnaie coloniale » à laquelle la France « applique le seigneuriage et en vertu duquel il exploite les ressources de ces nations ».

Quelle que soit la façon dont Macron pourrait essayer de se déguiser et ses actions et ses frustrations en « défendant la démocratie », en ce qui concerne l’Afrique, à ce stade, la France se tient là sur la scène mondiale avec ses intérêts suspendus à ses boxers Lacoste haut de gamme.