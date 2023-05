OÀ l’extérieur d’une gare de Pantin, une ville qui se rapproche de la frontière nord-est de Paris, des jeunes hommes ont crié « cigarettes ! » chez les navetteurs. Ils ont flashé deux ou trois paquets de ce qui ressemblait à des Malboros ou des Camel ordinaires pour 5 € (4,35 £), soit environ la moitié du prix légal. « Il y a tellement de vendeurs illégaux de cigarettes près des gares qu’ils envahissent les trottoirs », a déclaré un client d’une boulangerie locale.

Le gouvernement français a mis en garde contre une « explosion » dans les cigarettes de contrebande depuis les verrouillages de Covid, comme le nombre de fumeurs en France reste stable et a même augmenté chez les femmes de plus de 18 ans. Les hommes vendant des paquets de contrebande bon marché à proximité des gares parisiennes et périurbaines, de la Gare du Nord à Barbès ou Noisy-le-Sec et La Courneuve, sont si courants que certains groupes d’habitants jugent plus Paris un « géant tabac à ciel ouvert illégal ».

Mais les guerres de cigarettes en France sont le signe de problèmes plus profonds qui traversent la société. Les gangs criminels internationaux investissent des millions d’euros dans la création d’usines secrètes de cigarettes illégales en Europe occidentale et la France est un marché cible clé – elle a l’une des taxes sur les cigarettes les plus élevées de l’UE avec le prix moyen d’un paquet d’environ 11 €. Au bas de la chaîne, les jeunes hommes qui vendent une poignée de paquets dans la rue – beaucoup de pays du Maghreb ou d’Afghanistan – sont souvent sans papiers légaux et incapables de trouver un autre travail, vulnérables aux gangs et faisant un petit profit pour survivre. Ceux qui achètent les cigarettes disent ne pas pouvoir joindre les deux bouts et n’ont donc pas le choix, même s’ils risquent une amende de 135 € s’ils sont surpris en train d’acheter du tabac illégal.

Plus d’un tiers des cigarettes fumées en France en 2021 ont été achetées illégalement, selon Recherche KPMG, financé par l’industrie du tabac. Les autorités françaises ont saisi 600 tonnes de cigarettes de contrebande au cours des 10 premiers mois de l’année dernière, soit plus du double de la quantité capturée en 2020.

« S’il n’y avait pas d’acheteurs, il n’y aurait pas de vendeurs ; vous voyez toutes sortes de gens venir ici pour acheter des cigarettes », a déclaré Sandrine, employée de restaurant dans une brasserie près de la gare Hoche à Pantin. Son restaurant, proposant du « couscous tous les jours », avait perdu des clients qui craignaient les guerres de territoire des vendeurs de cigarettes sur le trottoir à l’extérieur. « Mon patron a perdu 80 % du chiffre d’affaires sur nos tables de trottoir. Les vendeurs pensent qu’ils contrôlent la rue. J’habite au-dessus du restaurant et je ne me sens pas en sécurité », a-t-elle déclaré.

Sandrine, aux côtés d’un pharmacien local, d’un boulanger, d’agents immobiliers et du personnel d’une librairie, a organisé une manifestation contre les vendeurs de cigarettes en mars. Plus de 1 500 personnes ont signé une pétition. La présence policière a été renforcée et le nombre de vendeurs a diminué, mais Sandrine a déclaré que ces dernières semaines, un plus petit nombre de vendeurs étaient revenus.

Les gens passent devant des mégots de cigarettes jonchant un trottoir à Paris. Plus d’un tiers des cigarettes fumées en France en 2021 ont été achetées illégalement, selon une étude. Photographie : Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images

Bertrand Kern, maire socialiste de Pantin, a déclaré : « C’est un mécanisme similaire au cannabis – vous avez des appartements où les paquets de cigarettes sont stockés, et des gens qui les livrent régulièrement pour que les vendeurs n’aient que trois ou quatre paquets sur eux, ce qui signifie pour procureurs, il est très difficile de poursuivre.

La police municipale a arrêté 495 vendeurs de cigarettes à travers Pantin en 2021 et 2022 mais la plupart ont été relâchés. Kern a déclaré que près de la station de métro Hoche, l’atmosphère avait été particulièrement mauvaise car les vendeurs eux-mêmes inhalaient du protoxyde d’azote. Lorsqu’on lui a demandé qui achetait les cigarettes de contrebande, il a répondu : « C’est tout le monde. J’ai fait des campagnes pour alerter sur ce qu’il y a dans ces cigarettes contrefaites – elles sont encore plus dangereuses que les vraies cigarettes – mais quand un paquet se vend 5 ou 6 € au lieu de 11 €, les gens n’entendent pas vraiment ce message de santé. ”

Il a dit qu’un problème clé était les groupes criminels internationaux derrière le commerce illicite du tabac.

Un tournant s’est produit plus tôt cette année, lorsque les gendarmes ont fait une descente dans un vaste fabrique illégale de cigarettes dans un immeuble désaffecté d’un village près de Rouen, en Normandie. Neuf travailleurs, moldaves et grecs, âgés de 21 à 55 ans, avaient été hébergés sur des lits de camp, complètement coupés du monde extérieur. La police a estimé que la chaîne de production complète de machines fabriquait 250 cigarettes par minute, étiquetées comme des marques bien connues. Au moins 19,4 millions de cigarettes et 15 tonnes de tabac haché ont été saisies, ainsi que 50 tonnes de matériaux d’emballage, notamment des filtres et des étiquettes. La valeur était estimée à environ 17 millions d’euros sur le marché illégal français.

Europol, l’agence de police de l’UE, qui a partagé des informations pour retrouver l’usine de Rouen, considère le tabac illicite comme un élément clé de sa lutte contre la criminalité économique. Il s’efforce de retracer les usines illégales à travers l’Europe et certaines sont installées dans des conditions désastreuses. En Espagne en 2020, un fabrique illégale de cigarettes a été retrouvé dans un bunker à 4 mètres sous terre où les travailleurs étaient enfermés dans des conditions toxiques et les patrons criminels réalisaient un bénéfice estimé à 625 000 € par semaine.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement « , »newsletterId »: »this-is-europe », »successDescription »: »Nous vous enverrons This is Europe chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Il y a toujours eu des tentatives de la part de criminels pour produire illégalement des cigarettes », a déclaré Sebastian Bley, du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique d’Europol. « Mais nous constatons une tendance à la hausse au cours des deux dernières années, et cela se déplace vers l’ouest. » Il a identifié « une forte augmentation, en particulier dans les pays qui ont un nombre élevé de fumeurs et où les prix des cigarettes sont élevés ».

Les groupes criminels rapprochent les sites de production des marchés cibles tels que la France ou le Royaume-Uni. La création d’une usine illégale peut coûter plus d’un million d’euros à un réseau criminel, a déclaré Bley. En 2021, Europol a détecté et signalé 74 fabriques de cigarettes illégales dans l’UE, contre 47 en 2018.

Bley a déclaré que des groupes criminels travaillaient ensemble pour créer des usines et la distribution, mais que les rivalités étaient courantes. Il a dit: « Ils sont prêts à utiliser la violence les uns contre les autres. »

Philippe Alauze, président de la fédération des buralistes d’Île-de-France, de l’Oise et de la Seine-Maritime, a déclaré que le commerce illégal n’écrasait pas seulement les buralistes indépendants – les seules personnes autorisées à vendre des cigarettes en France – il mettait en danger les mineurs et permettait aux groupes criminels violents « de tracer un territoire, des réseaux mafieux s’installant en France ».

Dans sa librairie indépendante près de la gare Hoche, Morgane Payock-Monthé a déclaré : « Il s’agit de qui occupe illégalement l’espace public. Parfois, il y a eu tellement de vendeurs de cigarettes que les assistantes maternelles avec des poussettes ne peuvent pas passer. Parfois les vendeurs se battent, se poussent contre nos vitrines. Cela devient difficile pour tout le monde. »