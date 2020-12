La France a désormais enregistré plus de 60000 décès de coronavirus depuis le début de la pandémie, 2020 étant désormais l’année la plus meurtrière du pays après la guerre.

Les chiffres publiés vendredi par Santé publique France montrent que le pays a désormais officiellement enregistré 60 229 décès, les autorités sanitaires s’inquiétant d’une reprise de l’épidémie juste avant les festivités de fin d’année.

Le pays a également dépassé son nombre record de décès pour une année civile le 7 décembre, a annoncé vendredi l’institut national français des statistiques. Sans surprise, il a lié les décès supplémentaires à la pandémie de coronavirus.

Le record précédent, établi en 2019, était de 613243, résultat d’une population croissante et vieillissante.

Mais ce chiffre a été dépassé le 7 décembre, avec 617 197 décès enregistrés entre cette date et le début de l’année, indique le site Internet de l’Insee.

Au 7 décembre, 46703 décès de plus avaient été enregistrés qu’à la même date l’année dernière, le coronavirus étant identifié comme une raison d’une grande partie de la surmortalité.

La France a enregistré plus de 2,3 millions de cas confirmés de COVID-19 depuis le début de l’épidémie en mars.

Les personnes âgées ont été, sans surprise, les plus grandes victimes de la surmortalité, avec depuis septembre environ 20% pour les plus de 85 ans, 18% pour les 75-84 ans et 14% pour les 65-74 ans, tandis que les décès chez les jeunes moins de 25 ans sont en baisse de 9% par rapport à l’an dernier.

La France compte actuellement le cinquième total de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, le plus en Europe occidentale, alors qu’elle n’est derrière l’Italie et le Royaume-Uni que pour les décès.

Le président, Emmanuel Macron, quant à lui, a développé une toux, de la fièvre et de la fatigue, selon des responsables, un jour après avoir été testé positif au virus.

Ses cas de contact, y compris le Premier ministre Jean Castex, ont commencé à s’isoler.