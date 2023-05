La France pas prête à envoyer des jets en Ukraine – Politico

Un responsable anonyme à Paris aurait déclaré que l’accent était mis sur les opérations terrestres et la défense aérienne

Le gouvernement français estime qu’il est trop tôt pour discuter de la livraison d’avions de chasse à l’Ukraine, a rapporté Politico. Le président Emmanuel Macron s’est engagé à fournir à Kiev des dizaines de véhicules blindés supplémentaires lors d’une réunion le week-end avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky.

Dans un article publié dimanche, Politico a cité un responsable anonyme du bureau de Macron disant que «ce dont l’Ukraine a besoin, ce sont des équipements de combat, des véhicules blindés, des chars, de l’artillerie.« En outre, Paris tiendra compte des appels de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne, a déclaré la source.

Lorsqu’on lui a demandé si la France envisageait d’envoyer des avions de chasse en Ukraine, le responsable a rejeté la question comme «un peu prématuré,» soulignant que l’accent devrait actuellement être mis sur les opérations terrestres et la défense aérienne.

Le président Zelensky a effectué une visite surprise dans la capitale française dimanche soir, juste après des réunions avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni samedi et le chancelier allemand Olaf Scholz.

Après un dîner de trois heures, Macron et le dirigeant ukrainien ont publié une déclaration conjointe détaillant les plans de Paris pour «former et équiper plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC [fighting vehicles].”

Zelensky avait obtenu une aide militaire de 2,7 milliards d’euros (2,94 milliards de dollars) alors qu’il se trouvait à Berlin plus tôt dans la journée.

Il a exprimé l’espoir que l’Ukraine mettrait fin au conflit cette année en battant les forces russes, tout en révélant que Kiev est «travailler à la création d’une coalition d’avions de combat.”

L’administration de Zelensky a augmenté ses demandes d’avions militaires de fabrication occidentale au cours des derniers mois, bien que ces demandes n’aient pas encore été accordées. Plusieurs États membres de l’OTAN ont plutôt fourni à l’Ukraine des avions de chasse de conception soviétique.

La Russie a averti à plusieurs reprises les nations occidentales qu’en fournissant à Kiev des armes plus avancées, elles risquaient d’être entraînées dans une confrontation militaire directe. Moscou a également insisté sur le fait qu’aucune aide militaire occidentale ne dissuadera la Russie d’atteindre ses objectifs en Ukraine.