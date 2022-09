La France ouvrira un débat destiné à élargir les options de fin de vie

PARIS – Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi un débat national destiné à élargir les options de fin de vie qui comprendra l’exploration de la possibilité de légaliser le suicide assisté, dans le but de mettre en œuvre des changements l’année prochaine.

Macron a déclaré dans un communiqué écrit qu’un organe composé de citoyens travaillera sur la question dans les mois à venir en coordination avec les travailleurs de la santé, tandis que des débats locaux doivent être organisés dans les régions françaises. Le gouvernement organisera en parallèle des discussions avec les législateurs de tous les partis politiques afin de trouver le consensus le plus large.

Macron lors de sa campagne pour sa réélection plus tôt cette année avait promis d’ouvrir le débat, suggérant qu’il était personnellement en faveur de la légalisation du suicide médicalement assisté.

L’euthanasie est actuellement légale aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne sous certaines conditions. En Suisse, le suicide assisté où le patient prend lui-même une dose mortelle de drogue est autorisé.

La loi actuelle permet aux patients de demander “une sédation profonde et continue altérant la conscience jusqu’à la mort”, mais uniquement lorsque leur état est susceptible d’entraîner une mort rapide. Les médecins sont autorisés à arrêter les traitements vitaux, y compris l’hydratation et la nutrition artificielles. La sédation et les analgésiques sont autorisés “même s’ils peuvent raccourcir la vie de la personne”.