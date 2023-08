La France ouvre une enquête pour homicide involontaire après la mort de 11 personnes dans un incendie à la maison pour adultes handicapés

Un parquet français a ouvert vendredi une enquête préliminaire pour homicide involontaire aggravé par manquement aux règles de sécurité après la mort de 11 personnes cette semaine dans un incendie qui s’est déclaré dans une maison de vacances pour adultes handicapés.

L’incendie de Wintzenheim, mercredi, a tué 10 adultes, qui, selon la procureure adjointe de Colmar, Nathalie Kielwasser, avaient une « déficience intellectuelle légère » et une personne les accompagnant.

« Les premières investigations ont conduit à s’interroger sur les conditions juridiques et matérielles de sécurité de l’immeuble », lit-on dans un communiqué publié vendredi par le parquet de Paris, qui s’est saisi du dossier en raison du nombre élevé de victimes et de l’ampleur de l’enquête, selon The Associated Press.

L’incendie a été le plus meurtrier en France depuis août 2016, lorsque 14 personnes sont mortes dans un incendie à l’intérieur d’une discothèque au sous-sol de la ville de Rouen.

11 MORTS EN FRANCE APRÈS UN INCENDIE DANS UNE MAISON DE VACANCES POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Kielwasser a précédemment déclaré que les 11 personnes qui dormaient à l’étage supérieur et dans une mezzanine du logement privé ont été piégées dans l’incendie, tandis que cinq ont réussi à s’échapper. Douze personnes qui séjournaient au rez-de-chaussée ont pu évacuer, a-t-elle précisé.

Les adultes étaient en vacances parrainés par deux associations spécialisées, a-t-elle ajouté.

Kielwasser a été cité par l’AFP, affirmant que « le logement n’avait pas subi le contrôle de sécurité qui est obligatoire » et « n’avait pas les caractéristiques nécessaires pour accueillir du public ».

« Si vous voulez conduire une voiture, vous avez besoin d’un permis. Si vous voulez héberger des gens, vous devez passer ce contrôle qui vous indique ensuite combien de personnes vous pouvez héberger, etc. Nous imposons un certain nombre de règles pour la sécurité », a-t-elle dit, selon l’AFP.

« Les détecteurs de fumée étaient conformes aux normes, mais ce n’est pas le type de détecteurs de fumée qui sont placés dans les propriétés accueillant du public », aurait-elle ajouté.

Des images prises sur les lieux montraient des flammes déchirant les parties supérieures de la maison de vacances.

Les procureurs français ont déclaré que le propriétaire de la propriété, qui habite de l’autre côté de la rue, a alerté les autorités de l’incendie et a entendu des cris provenant de la maison.

De nombreux visiteurs venaient de Nancy, dans l’est de la France, a rapporté l’Associated Press.

L’incendie s’est déclaré vers 06h30 mercredi, a ajouté l’agence de presse, notant qu’il a fallu 76 pompiers et quatre camions de pompiers pour contenir le brasier, tandis que quatre ambulances et 40 policiers ont également été mobilisés.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.