La France a lancé lundi une consultation publique pour répondre aux préoccupations concernant les allégations de brutalité policière et de discrimination raciale.

L’initiative a été avancée par le président Emmanuel Macron en décembre dernier afin de diffuser les critiques des forces de sécurité françaises qui sont régulièrement accusées de discrimination et de recours à une force excessive.

En novembre, une vidéo de la police parisienne battant et maltraitant un producteur de musique noire à l’intérieur de son studio a choqué le pays, mais d’autres incidents récents incluent le nettoyage violent d’un camp de migrants dans le centre de la capitale.

« Il faut agir de toute urgence », écrivait Macron le 8 décembre en annonçant la consultation pour « consolider » le lien entre la police et la population française, qui devrait durer jusqu’en mai.

« Je veux avancer rapidement et concrètement pour améliorer les conditions de travail pour le travail noble et essentiel du maintien de la paix », at-il ajouté. « La France s’accroche à travers sa police et ses gendarmes. »

Les consultations verront des dirigeants syndicaux de la police, d’anciens officiers et des maires locaux invités à donner leur avis dans le cadre d’un processus supervisé par le ministre de l’Intérieur Gérald Darminin.

Darmanin est également sur le point de visiter le pays pour rencontrer des responsables locaux, mais on ne sait toujours pas combien les groupes de la société civile et les universitaires seront appelés à contribuer.

Les conclusions devraient éclairer un nouveau projet de loi sur la sécurité qui sera soumis au Parlement avant que la France n’organise une élection présidentielle au premier semestre 2022.

Regardez le rapport dans le lecteur vidéo ci-dessus.