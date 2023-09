« La France nous prend pour des idiots »

Le Niger, pays d’Afrique de l’Ouest, est l’un des pays les plus meurtriers au monde en termes d’attaques jihadistes. À la suite du coup d’État militaire de juillet, on craint qu’une décision ordonnant le départ de 1 500 soldats français présents dans le pays n’enhardisse davantage les insurgés.

Mayeni Jones, de la BBC, a obtenu un rare accès au Niger et s’est entretenu avec le régime, ses partisans et ses opposants.

Adama Zourkaleini Maiga a une voix douce, mais ses yeux suggèrent une détermination d’acier.

Cette mère célibataire de deux enfants vit dans un quartier calme et bourgeois de Niamey, la capitale du Niger, mais est originaire de Tillabéry, l’une des régions les plus touchées par la violence.

« Le cousin de ma mère était chef d’un village appelé Téra », me raconte-t-elle pendant le déjeuner. « Il a été assassiné il y a à peine sept mois.

« Les terroristes le recherchaient et lorsqu’ils ont découvert qu’il avait loué une voiture pour fuir, ils l’ont rattrapé et l’ont tué. Ils lui ont tranché la gorge. Ce fut un véritable choc pour toute notre famille. »

Adama reproche à la France – qui a déployé 1 500 soldats dans la région pour combattre les militants islamistes – de ne pas avoir réussi à contenir la violence.

« Ils ne peuvent pas nous dire que l’armée française a réussi », dit-elle. « Je ne comprends pas comment ils peuvent dire qu’ils sont là pour aider les gens à lutter contre le terrorisme, et chaque année, la situation empire. »

Le Niger était considéré comme le dernier allié de l’Occident au Sahel, cette région semi-aride devenue l’épicentre des violences jihadistes. La France et les États-Unis stationnent chacun des troupes au Niger, qui abrite également la plus grande base de drones américaine.

Mais lorsque la France a refusé de reconnaître le nouveau gouvernement militaire du Niger, un ressentiment latent face à l’ingérence française perçue dans les affaires intérieures du Niger a éclaté.

Les partisans de la junte considèrent le coup d’État comme un nouveau départ

De nombreux Nigériens estiment que la France bénéficie depuis trop longtemps d’un accès privilégié à l’élite politique et aux ressources naturelles du pays. Ils voient le coup d’État comme une chance de repartir à zéro, un moyen de récupérer la souveraineté et de se débarrasser de l’influence française.

« L’armée n’est jamais restée longtemps au pouvoir au Niger », affirme Adama, faisant référence aux cinq coups d’État qui ont secoué le pays depuis son indépendance de la France en 1960.

« Les militaires finiront par retourner dans leurs bases et passeront le relais à un meilleur gouvernement civil qui mènera le Niger vers son destin », ajoute-t-elle.

La colère populaire qui a suivi le refus de la France d’accepter la nouvelle direction du Niger s’est intensifiée lorsque la junte a demandé à ses troupes et à son ambassadeur de quitter le pays.

Le président français Emmanuel Macron a d’abord refusé d’obtempérer, mais affirme désormais avoir décidé d’accéder aux exigences de la junte car les autorités nigériennes « ne sont plus intéressées par la lutte contre le terrorisme ».

À l’extérieur d’une base militaire à Niamey abritant des troupes françaises, des centaines de manifestants campent depuis des semaines, empêchant l’approvisionnement du personnel sur place.

Le vendredi, les manifestants organisent un sit-in de prière. Dans la chaleur torride de midi, l’imam Abdoulaziz Abdoulaye Amadou conseille à la foule d’être patiente.

« Tout comme le divorce entre un homme et une femme prend du temps, le divorce du Niger avec la France prendra du temps », lance-t-il à la foule.

Des centaines de manifestants se rassemblent chaque semaine devant l’ambassade de France.

Après son sermon, je lui demande pourquoi, après des années de coopération étroite, le peuple nigérien est si en colère contre les Français.

« Dans l’ensemble du Sahel, le Niger est le meilleur partenaire de la France. » il dit. « Mais c’est la France qui refuse désormais d’accepter ce que nous voulons et c’est pour cela qu’il y a des tensions.

« La France aurait pu partir tranquillement après le coup d’État et revenir négocier avec les putschistes. Pourquoi Emmanuel Macron dit-il maintenant qu’il ne reconnaît pas nos autorités, alors qu’il a accepté les coups d’État dans d’autres pays comme au Gabon et au Tchad ?

« C’est ça qui nous met en colère et on pense que la France nous prend pour des idiots. »

Le général Abdou Assoumane Harouna affirme que les forces nigériennes protégeront leur peuple

Pendant les prières, c’est une agitation lorsqu’une grosse voiture flanquée de gardes armés entre.

Le nouveau gouverneur de Niamey, le général Abdou Assoumane Harouna – plus connu sous le nom de Plaquette – se retire. C’est un homme imposant de 6 pieds 5 pouces, vêtu d’un treillis militaire et d’un béret vert.

Alors que nous nous bousculons pour une interview, il désigne mon producteur et dit à la foule : « Vous voyez, les gens disent que nous n’aimons pas les Blancs, mais nous les accueillons à bras ouverts.

Il me dit que le peuple nigérien veut un pays prospère, fier et souverain et que les étrangers doivent respecter sa volonté. Quand je lui demande si la junte peut protéger son pays des terroristes, il répond que les forces nigériennes ont toujours protégé leur peuple, et qu’elles peuvent le faire sans partenaires étrangers.

Mais les opposants au régime craignent que le départ des troupes françaises ne soit désastreux pour le Niger et la région dans son ensemble.

« Dans la lutte contre les terroristes, la France est un partenaire clé qui fournit l’essentiel des renseignements qui nous aident à vaincre les terroristes », me dit sur Zoom Idrissa Waziri, ancien porte-parole du président déchu Mohamed Bazoum, basé à Paris.

« Le départ précipité des Français a entraîné une détérioration de la situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso. La France est aujourd’hui devenue le bouc émissaire des gens à la rue, lui imputant tous nos problèmes.

« La France n’est pas le problème, le problème aujourd’hui, c’est cette tentative de coup d’Etat qui constitue un recul significatif pour le Niger. »

Il est encore trop tôt pour savoir si le départ de la France provoquera davantage de troubles au Sahel

Pour Fahiraman Rodrigue Koné, chef de projet Sahel à l’Institut d’études de sécurité basé en Afrique du Sud, il est trop tôt pour dire si le départ de la France entraînera une plus grande insécurité au Niger et plus largement dans le Sahel.

Au Mali voisin, le départ des troupes étrangères et de l’ONU a été suivi d’une recrudescence de la violence de la part des insurgés islamistes et des groupes rebelles. Mais M. Koné affirme qu’il existe des différences fondamentales entre les pays.

« Contrairement au Mali, l’armée française a joué un rôle plus de soutien au Niger, en aidant les troupes locales dans une mesure plus limitée », dit-il. « L’armée nigérienne avait déjà une grande expérience dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment sur le front de l’Est contre Boko Haram. »

Il ajoute que les forces armées nigériennes sont plus présentes sur leur territoire que les forces maliennes. Au Mali, les groupes terroristes pourraient s’emparer de vastes étendues de territoire dans le nord du pays, où l’État et l’armée étaient absents.

Suite à la menace du bloc régional de la Cedeao d’envahir le Niger si le président déchu Mohamed Bazoum n’était pas rétabli, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé une alliance le 16 septembre.

Au sein de l’alliance de sécurité du Sahel, ils ont convenu de s’entraider contre les rébellions armées et les agressions extérieures. M. Koné pense que cela pourrait changer la donne.

« Le manque de coopération entre les trois pays était l’une des raisons pour lesquelles les groupes terroristes pouvaient facilement passer d’un territoire à l’autre », dit-il. « Il y a déjà eu deux ou trois opérations militaires conjointes entre ces trois pays. Cette coopération accrue exerce une réelle pression sur les insurgés. »

Il pense également que l’alliance pourrait contribuer au partage des meilleures pratiques du Niger avec les deux autres pays.

L’année dernière, les décès liés au terrorisme au Niger ont chuté de 79 %, selon l’Indice mondial du terrorisme ; tandis que le Mali et le Burkina Faso voisins sont devenus les deux endroits les plus meurtriers pour les attaques terroristes. Environ 90 % des violences de l’année dernière liées à l’extrémisme islamiste au Sahel se sont produites dans les deux pays.

« La raison pour laquelle l’administration Bazoum a réussi à réduire le nombre de décès au Niger est qu’elle a développé une approche plus holistique : combinant stratégie militaire avec engagement communautaire et développement socio-économique », explique M. Koné.

Certains partisans de la junte saluent le coup d’État

Mais malgré son succès relatif, ce processus n’a pas été populaire auprès de tout le monde, certains membres de l’armée y voyant un gouvernement indulgent envers les terroristes et encourageant l’impunité. On ne sait pas si la junte continuera sur la même voie.

Il est également difficile d’évaluer le soutien dont bénéficie le président Bazoum à Niamey.

Sa proximité avec le gouvernement français a suscité la colère de nombreuses personnes, mais nous avons eu du mal à convaincre ses partisans, ou toute personne opposée à la décision d’expulser la France, de nous parler officiellement. La plupart des gens semblaient trop effrayés par les conséquences.

Le fait que la junte suive chaque mouvement de l’équipe de la BBC dans le pays et soit au courant de ce que les personnes interrogées nous disaient n’a pas aidé.

Le départ de la France ne signifie pas nécessairement la fin de la coopération du Niger avec les puissances occidentales. Il y a encore des troupes étrangères au Niger, notamment américaines.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lundi aux journalistes au Kenya que son pays n’avait pas encore apporté de changements significatifs à ses forces militaires au Niger.

Mais il a déclaré qu’ils continueraient d’évaluer la situation dans ce pays et que toute mesure future donnerait la priorité à leurs objectifs démocratiques et sécuritaires.

Alors que le Sahel se trouve en première ligne de la guerre contre le terrorisme, les décisions prises par les juntes au pouvoir seront cruciales pour la propagation de l’extrémisme islamiste dans l’ensemble de la région.