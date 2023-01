La France nie que l’Occident soit en guerre avec la Russie — RT World News

L’envoi de chars en Ukraine ne fait pas de la France ou de ses alliés une partie au conflit, a déclaré Paris

Ce n’est pas parce que les États-Unis, l’Allemagne et plusieurs autres pays ont annoncé qu’ils fourniraient à l’Ukraine des chars de combat principaux que l’OTAN est en guerre contre Moscou, a déclaré mercredi le ministère français des Affaires étrangères. Les commentaires du Quai d’Orsay interviennent après le discours controversé de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock au Parlement européen plus tôt cette semaine.

“Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires ne l’est”, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère, Anne-Claire Legendre, selon l’AFP. “La livraison de matériel militaire (…) ne constitue pas une co-belligérance.”

La veille, Washington a annoncé qu’il enverrait plus de 30 de ses chars M1 Abrams à Kiev, tandis que Berlin a déclaré qu’il fournirait plus d’une douzaine de panzers Leopard II et ne ferait pas obstacle à la Pologne et aux autres membres de l’UE et de l’OTAN qui souhaitent remettre les leurs vers l’Ukraine également.

Cherchant à mobiliser un soutien pour les livraisons de chars mardi, Baerbock a déclaré à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) que l’UE devait avancer au même rythme “Parce que nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres.”















Invité à clarifier ses propos, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que la Russie avait lancé une “guerre d’agression” contre l’Ukraine et que le droit international était “dégager” que le soutien de Berlin à Kiev “Le droit individuel de légitime défense, garanti par la Charte des Nations Unies, ne fait pas de l’Allemagne une partie au conflit.”

Mercredi, la Première ministre française Elisabeth Borne a déclaré au parlement à Paris que son gouvernement était “poursuivons notre analyse” de la proposition d’envoyer des chars Leclerc en Ukraine. La France a déjà promis à Kiev un certain nombre d’AMX-10 “chars légers” plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, la FM française Catherine Colonna s’est rendue en Ukraine jeudi, rencontrant son homologue Dmitry Kuleba à Odessa pour “montrer le soutien de la France dans la durée” et “évaluer les besoins urgents de l’Ukraine dans les secteurs humanitaire et militaire afin d’y apporter des réponses concrètes”, selon un communiqué du Quai d’Orsay.