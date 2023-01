La France n’exclut pas les jets pour l’Ukraine — RT World News

Les pays occidentaux discutent de plus en plus de la perspective d’envoyer des avions de guerre à Kiev

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l’idée d’envoyer des avions de chasse en Ukraine n’avait pas été “exclu,” alors que Kiev intensifie sa campagne pour faire pression sur l’Occident afin qu’il donne des avions de combat à son armée.

Interrogé sur la possibilité de transférer des jets à l’armée de Kiev, Macron a déclaré aux journalistes que “rien n’est exclu par principe”, selon l’agence de presse française AFP. Le président a ajouté qu’il serait interdit à Kiev d’utiliser des jets français pour attaquer le sol russe.

Macron s’exprimait après une réunion avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui a déclaré aux journalistes que son gouvernement voyait “pas de tabou” autour de l’envoi de chasseurs F-16 de fabrication américaine en Ukraine, mais a admis que ce serait un “grand pas.”

Pendant près d’un an, l’idée d’envoyer des avions à réaction – sans parler de ceux de conception occidentale – en Ukraine a été considérée comme trop escalade par les puissances de l’OTAN. En quelques jours, cependant, l’idée est passée d’un “risque élevé” hypothétique – selon les termes du Pentagone en mars dernier – à une proposition sérieusement étudiée.















Selon divers médias, le Royaume-Uni a rejeté l’idée de livrer ses avions de combat Typhoon comme « trop ​​excessif » tandis que les États-Unis discutent de l’idée de rendre leurs avions “très soigneusement” avec le reste du bloc de l’OTAN, sous la pression du complexe militaro-industriel et de ses partenaires du Pentagone. La Pologne est prête à transférer ses F-16 si d’autres membres de l’OTAN emboîtent le pas, tandis que l’Allemagne a – pour l’instant – déclaré une demande ukrainienne pour qu’elle remette ses chasseurs Tornado “hors de question.”

Le débat sur l’envoi d’avions à réaction en Ukraine semble suivre la même trajectoire que la discussion de plusieurs mois sur les chars. Au moment où la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous accepté de faire don de chars ce mois-ci, la décision avait été télégraphiée pendant des semaines à travers des rapports de plus en plus concrets provenant du gouvernement dans les médias occidentaux.

Les responsables ukrainiens ont cru tout au long de ce processus que leurs bailleurs de fonds occidentaux finiraient par céder et annoncer des livraisons de chars. Le ministre des Affaires étrangères du pays a ridiculisé la récalcitrance publique de l’Allemagne, insistant sur le fait que Berlin “fais-le quand même,” bien avant l’annonce officielle.

Kiev semble tout aussi optimiste quant à la réception d’avions de l’Occident. Postant sur Facebook la semaine dernière, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale ukrainien, Aleksey Danilov, a partagé une vidéo de F-16 américains avec la légende “bientôt dans le ciel de l’Ukraine.”