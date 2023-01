La France n’exclut pas l’envoi d’avions de guerre en Ukraine

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le président Emmanuel Macron a déclaré lundi que la France n’excluait pas l’envoi d’avions de chasse en Ukraine, mais avait posé plusieurs conditions avant qu’une mesure aussi importante puisse être prise.

La France a envoyé à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne, des lance-roquettes, des canons et d’autres équipements militaires et s’est engagée à envoyer des véhicules blindés de surveillance et de combat, mais s’est abstenue d’envoyer des chars de combat ou des armes plus lourdes.

Interrogé lundi lors d’une conférence de presse à La Haye si la France envisageait d’envoyer des avions de combat, Macron a déclaré que “rien n’est exclu” tant que certaines conditions sont remplies.

Parmi ces conditions : que la fourniture de tels équipements n’entraîne pas une escalade des tensions ou ne soit utilisée « pour toucher le sol russe », et qu’elle « n’affaiblisse pas les capacités de l’armée française », a déclaré Macron.

Il a également déclaré que l’Ukraine devrait officiellement demander les avions. Il a indiqué qu’il rencontrerait mardi à Paris le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov.

A Washington, interrogé lundi par un journaliste si son administration envisageait d’envoyer des avions de chasse F16 en Ukraine, le président américain Joe Biden a répondu “non”. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de Biden, Jon Finer, a déclaré dans une interview à MSNBC la semaine dernière que les États-Unis discuteraient « très attentivement » des avions de combat avec l’Ukraine et ses alliés.

Au cours des premières semaines de la guerre, l’administration Biden a examiné une proposition selon laquelle la Pologne fournirait à l’Ukraine les MiG-29 et recevrait à son tour des F-16 américains pour compenser leur perte. Les pilotes ukrainiens sont formés pour piloter les avions de chasse de l’ère soviétique.

L’idée a finalement été sabordée après que la Pologne eut lancé l’idée de livrer les MiG-29 à une base aérienne américaine en Allemagne. Les responsables du Pentagone ont déclaré à l’époque que la perspective d’avions de guerre au départ d’une base utilisée par les États-Unis et l’OTAN n’était pas tenable.

Les responsables ukrainiens ont intensifié les demandes d’armes plus lourdes des alliés occidentaux pour repousser les forces russes.

Aux côtés de Macron, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que l’Ukraine n’avait pas encore officiellement demandé d’avions de chasse néerlandais F16. Il a adopté une position prudente après que le ministre néerlandais des Affaires étrangères a déclaré aux législateurs plus tôt ce mois-ci qu’il n’y avait “aucun tabou” concernant l’envoi des avions de combat.

“Il n’est pas question de livrer des F-16 à l’Ukraine. Aucune demande », a déclaré Rutte lundi. Il n’y a “pas de tabous, mais ce serait une très grande prochaine étape”.

“Il est très important que nous continuions à soutenir l’Ukraine et que l’Ukraine nous explique ce dont elle a besoin”, a déclaré Rutte.

Il s’est félicité des récentes annonces allemandes et américaines concernant l’envoi de chars en Ukraine.

“En tant que Pays-Bas, nous continuerons à regarder ce que nous pouvons faire”, a déclaré Rutte. « Nous n’avons pas de chars Leopard 2, nous les louons. Nous avons dit que si cela aide, nous sommes prêts à les acheter et à les transmettre. Peut-être vaut-il mieux utiliser ces Leopard 2 loués ailleurs. … Tout ce qui fonctionne.

