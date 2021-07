La France n’exclut pas des couvre-feux localisés pour lutter contre les épidémies de Covid-19, selon le secrétaire d’État

Clément Beaune a déclaré que la réimposition des couvre-feux régionaux pourrait être utilisée pour lutter contre les épidémies de Covid-19 dans certaines régions de France, affirmant que cette décision est « une possibilité » qui a « n’a pas été exclu » dans une interview accordée à BFMTV lundi.

Le secrétaire d’État a précisé que les mesures seront appliquées dans les régions où cela est jugé nécessaire et seront ajustées « selon la gravité de la situation. Beaune a fait valoir qu’il est « nécessaire jusqu’à ce que la vaccination progresse ».

Sur les 96 départements français, plus d’un tiers (38,5 %) ont dépassé le taux d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants, principalement dans le sud du pays. Le président français Emmanuel Macron a fixé le taux d’incidence – le nombre de cas positifs de Covid-19 requis pour que les régions imposent des restrictions locales anti-virus – à 200 infections pour 100 000 personnes si les hospitalisations augmentent également.

Conformément au nouveau taux d’incidence proposé, les Pyrénées-Orientales, qui bordent la région espagnole de Catalogne, ont enregistré plus de 300 cas et ont réimposé les masques obligatoires à l’extérieur, les cafés et restaurants étant contraints de fermer leurs portes à 23 heures en raison de mesures de couvre-feu.

L’annonce de Macron lundi dernier concernant les vaccinations obligatoires contre le Covid-19 pour les soignants et le déploiement des « passe-santé » ont suscité le mécontentement de beaucoup, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end dans tout le pays. En vertu de la nouvelle loi, les travailleurs de la santé devront être vaccinés d’ici le 15 septembre sous peine de sanctions en matière de rémunération ou de risque de perdre leur emploi. L’introduction des laissez-passer sanitaires signifiera que les membres du public devront présenter une preuve de leur statut vaccinal complet, ou un résultat négatif au test de coronavirus effectué dans un délai de 48 heures, pour visiter le cinéma ou les événements culturels à partir du 21 juillet. Le pass sera étendu pour inclure les voyages longue distance, les repas dans les établissements ou la visite des centres commerciaux à partir d’août.

Les infections à coronavirus positives augmentent à nouveau en France, avec des cas au cours des trois derniers jours dépassant les 10 000 par jour. Jusqu’à présent, la France a entièrement vacciné un peu plus de 43,68 % de sa population, dont près de 55 % n’ont reçu qu’une seule dose. Cependant, plus d’un quart de la population doit encore être complètement vacciné avant que le pays n’atteigne son objectif de 80% de couverture immunitaire contre le coronavirus.

