La France n’est pas en guerre, mais d’après la rhétorique de Macron, on penserait le contraire

Mettre tout le pays sur le pied de guerre – ne serait-ce que par la rhétorique – permet de s’en tirer plus facilement avec de mauvaises politiques

Plus tôt cet été, le président français Emmanuel Macron a évoqué la “l’entrée dans une économie de guerre dans laquelle je crois que nous nous organiserons à long terme.” Cela aurait semblé familier à quiconque a prêté attention pendant la pandémie de Covid-19.

Annonçant les premiers verrouillages de Covid en mars 2020, Macron a déclaré à six reprises que la France était «en guerre» – avec Covid. “Jamais la France n’a eu à prendre de telles décisions en temps de paix”, a-t-il dit, persistant dans la rhétorique militariste qui a servi à justifier l’enfermement d’une nation entière dans ses maisons pendant des semaines.

C’était un tronçon, bien sûr. La France n’était pas « en guerre » contre un virus. Mais le langage était si hyperbolique venant de quelqu’un en position de la plus haute autorité nationale que les gens étaient soit effrayés, soit convaincus qu’ils remplissaient un devoir patriotique en restant assis à la maison toute la journée et en regardant Netflix. Dans tous les cas, si vous avez remis en question ou vous êtes opposé au cadrage de la guerre de Macron, vous avez été qualifié d’égocentrique et d’irresponsable par ceux sur qui la rhétorique avait fonctionné.

La campagne de peur a donné à Macron et à son gouvernement la marge de manœuvre nécessaire pour limiter les libertés des personnes en l’absence d’opposition substantielle. Les mauvaises politiques intérieures et les décisions impopulaires ont apparemment carte blanche si elles sont au service d’une guerre quelconque.

La pandémie a à peine diminué et Macron est déjà de retour pour essayer la même stratégie consistant à utiliser une rhétorique hyperbolique et militariste au milieu du conflit en Ukraine, même si ni la France ni l’UE ne sont en guerre avec la Russie.

Ce que la France et l’UE ont fait, cependant, c’est sanctionner leur propre approvisionnement énergétique bon marché en provenance de Russie, dont leurs économies sont fortement dépendantes. Au départ, ils se sont félicités parce qu’ils pensaient qu’ils pouvaient simplement claquer des doigts et passer à quelque chose de plus vert. Lorsque cela n’a pas fonctionné, ils ont blâmé le président russe Vladimir Poutine pour leurs propres choix instinctifs. Et maintenant, ils essaient de se présenter comme étant en guerre avec la Russie afin d’expliquer à leurs propres citoyens pourquoi ils se dirigent vers une crise de l’énergie et du coût de la vie qui était entièrement évitable.

Ainsi, la semaine dernière, Macron a déclaré lors d’un discours commémoratif que “La guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen.” Il n’y a bien sûr pas de guerre sur le sol français, ni sur celui de l’Union européenne. La France, comme ses alliés de l’UE, a volontairement choisi d’épuiser ses stocks militaires au détriment de sa propre sécurité nationale à la simple demande du président ukrainien Vladimir Zelensky. Il a également choisi d’amputer une bouée de sauvetage économique cruciale sans plan de secours viable. Les réacteurs nucléaires français s’érodent et sont négligés depuis si longtemps dans le cadre du plan de l’État visant à s’éloigner de l’énergie nucléaire (avant que Macron ne réalise à quel point c’était une mauvaise idée) qu’il n’est pas clair si la France aura assez d’énergie lorsque le moment critique arrivera. C’est un peu comme lorsque la panique du gouvernement Covid et le cadrage de la guerre ont servi à masquer les années de mauvaise gestion par l’État du système de santé désormais érodé

Les citoyens français ont confié au gouvernement la priorité de la sécurité nationale et économique française avant tout. Au lieu de cela, Macron l’a compromis en acceptant les édits autodestructeurs de l’UE. Et maintenant, il semble jouer le jeu fatigué d’essayer d’effrayer les gens afin qu’ils ne se rebellent pas.

“Je pense à notre peuple, qui aura besoin de force d’âme pour affronter les temps qui viennent, pour résister aux incertitudes… unis, pour accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs », a déclaré Macron la semaine dernière. L’Ukraine ne défend pas les valeurs ou les libertés françaises. Mais tout comme s’enfermer chez soi nous a été vendu comme le prix à payer pour sauver des vies pendant le Covid, faire appel au sens français de la solidarité ou de la fraternité – inscrit dans son slogan national – a trop souvent été utilisé comme moyen de pacifier les masses .

Certains membres de l’opposition politique voient clair dans la manipulation de Macron. “Le rôle sérieux de la France est d’encourager la paix, pas la guerre, en revenant aux accords de Minsk que l’Otan et Macron ont bafoués”, Tweeté ancienne ministre et candidate à l’élection présidentielle française Ségolène Royal. “Et identifions de toute urgence les déclencheurs et les profiteurs de la guerre, les valeurs et les priorités des Français.”

Des définitions claires sont importantes pour éviter de se laisser berner par une gymnastique rhétorique fantaisiste. La France n’est pas en guerre avec la Russie. Il n’y a pas de guerre au sein de l’Union européenne. Il n’y a donc pas d’« économie de guerre » à justifier. L’UE et ses dirigeants (y compris Macron) sont complices d’une crise auto-imposée en raison de leur propre politique de sanctions – qui est encore totalement réversible.

Pourquoi est-il important de bien comprendre tout cela ? Parce que les responsables de toute l’Europe présentent déjà la réaction imminente contre la crise imminente comme l’œuvre des populistes et des extrémistes plutôt que de la leur. S’ils réussissent, ce sera uniquement parce que leurs propres électeurs leur ont permis de s’en tirer avec tous les autres mensonges qui y ont conduit.