La France ne ressent pas la pression de l’Euro féminin 2022 avant le choc des demi-finales avec l’Allemagne

C’est presque si le destin avait souri gentiment à l’équipe de France lors de l’Euro féminin 2022, comme si le destin avait donné aux joueuses et à leur entraîneure assiégée, Corinne Diacre, l’occasion de se reposer quelques hexagones notables. Tout d’abord, c’était la malédiction des quarts de finale, une étape qu’ils n’avaient pas dépassée lors d’un tournoi majeur depuis 10 longues et frustrantes années. Maintenant, c’est à leur tour d’affronter la puissante Allemagne, leurs principaux rivaux et leurs plus anciens ennemis, tant au niveau national qu’international.

Pendant longtemps, l’Allemagne a été synonyme de chagrin, de déception et de tristesse pour la France, tant chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, il y a d’abord eu la défaite finale de la Coupe d’Europe 1976 de Saint-Etienne contre le Bayern Munich (0-1). Ensuite, nous avons eu, bien sûr, les deux affrontements en demi-finale de la Coupe du monde en 1982 et 1986, chaque rencontre riche en drames et en controverses.

C’était le sommet de la domination de l’Allemagne sur ses voisins français sur les Français, mais cette course s’est poursuivie : Monaco a perdu la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1992 contre le Werder Brême (0-2), Auxerre a été piqué en demi-finale de la Coupe UEFA 1993 par le Borussia Dortmund ( 2-2 au total, 5-6 aux tirs au but), Bordeaux s’est incliné en finale de la Coupe UEFA 1996 face au Bayern (2-4 au total), ainsi que l’équipe nationale masculine s’inclinant 1-0 face à l’Allemagne en quart de finale de la Coupe du monde 2014 , un concours Die Mannschaft continuerait à gagner Lionel Messi et l’Argentine à Rio de Janeiro.

Chez les Femmes, la douleur est plus récente, mais non moins dure à traiter. Cela a commencé avec la victoire de Potsdam contre Lyon en finale de la Ligue des champions 2010 aux tirs au but et même si Lyon a pris sa revanche la saison suivante (2-0) puis a battu Francfort (2-0), son temps au sommet n’a pas duré. Wolfsburg en a récupéré un en finale 2013 (1-0), avant que Francfort ne fasse de même contre le PSG lors de l’édition 2015, s’imposant 2-1.

Ce n’est que quelques semaines plus tard, à l’été 2015, que la rivalité atteint son apogée. Il en va de même pour la domination de l’Allemagne. En quart de finale de la Coupe du monde, Les Bleues ont perdu contre leurs rivaux aux tirs au but après un match qu’ils auraient dû gagner, et ont marqué leur cinquième rencontre consécutive sans victoire.

À l’époque, l’Allemagne hantait apparemment la France. Ils se mettaient dans la tête à chaque victoire et accumulaient un énorme avantage psychologique. Parfois, c’était comme si l’Allemagne avait gagné ces matchs avant qu’un ballon n’ait été botté ! Pourtant, ces dernières années, le vent a changé au niveau des clubs, Lyon et le Paris Saint-Germain renversant la tendance et restant invaincus contre les clubs allemands dans les compétitions européennes depuis 2015.

Pendant tout ce temps, l’équipe nationale attendait sa chance de changer le récit et mercredi soir à Milton Keynes marque la meilleure opportunité d’une génération. L’équipe féminine possède plus qu’assez de talent et de panache pour accomplir ce que l’équipe masculine a fait six ans plus tôt, à l’Euro 2016 en France. Cette rencontre était également une demi-finale et même si la France n’était pas la favorite, elle est repartie vainqueur 2-0. Ce faisant, l’équipe masculine n’a plus perdu contre l’Allemagne depuis, avec deux victoires et deux nuls en quatre matches.

En 2016, Antoine Griezmann était le héros des hommes avec les deux buts à Marseille, soutenu par une foule incandescente au Stade Vélodrome. Cette fois, l’héroïne féminine pourrait être Kadidiatou Diani ou Delphine Cascarino au Stadium MK. L’équipe française ne se soucie pas de la façon dont elle gagne ou du style impliqué ; tout ce qui compte c’est la victoire.

En tant que tels, ils sont clairement heureux que les Allemands soient les favoris avant le match de mercredi. Ils peuvent avoir la pression, en tant que seule équipe à n’avoir pas encore encaissé de but dans ce tournoi, et ils se vantent d’avoir un trio de tête incroyable ainsi que d’aucune blessure majeure. La France se fera un plaisir de les laisser dicter la possession avant de les frapper en contre avec le rythme de Cascarino, Diani, Grace Geyoro ou Selma Bacha. Ils ont montré lors de la victoire 1-0 de samedi contre les Pays-Bas en quart de finale qu’ils étaient mentalement à un autre niveau. Ce n’est plus une équipe que vous pouvez intimider ou bousculer. Ils ont du courage et de la détermination, de la conviction et de la foi.

Psychologiquement, atteindre enfin les demi-finales d’un grand tournoi pour la première fois en dix ans, c’est énorme. Cela a eu un effet libérateur sur cette équipe alors qu’elle se prépare pour les demi-finales. Même avec deux jours de récupération en moins (l’Allemagne a disputé son quart de finale jeudi), ils sont convaincus qu’ils peuvent faire tomber une autre barrière et qu’un autre obstacle historique tombera.