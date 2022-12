Paris espère plutôt doubler l’aide civile

La France a officieusement admis qu’elle n’était pas en mesure de fournir plus d’armes à l’Ukraine en raison de la diminution des stocks, mais a promis de continuer à aider Kiev par d’autres moyens, a rapporté Politico.

“Officiellement, les Français admettent qu’ils ne peuvent pas donner plus d’armes à l’Ukraine en raison de l’état de leurs propres approvisionnements”, a déclaré jeudi le point de vente dans son briefing Brussels Playbook. Il a ajouté que Paris « espère se rattraper avec une aide civile.

Cela vient au milieu de rapports selon lesquels la plupart des membres de l’OTAN sont également à court d’armes à donner à l’Ukraine.

Dans le cadre de son effort pour pallier le manque d’assistance militaire, la France cherche à organiser une “conférence pour la résilience ukrainienne ce mois-ci,” selon le rapport.

Plus tôt, les dirigeants occidentaux se sont engagés à aider Kiev à survivre à l’hiver, un certain nombre de pays se préparant à soutenir Kiev avec tout, des couvertures aux générateurs.

Le mois dernier, le New York Times a rapporté que certains petits membres de l’OTAN “ont épuisé leur potentiel” en termes de soutien à l’Ukraine avec des armes, avec au moins 20 des 30 membres du bloc apparemment “assez exploité.” À l’époque, le journal disait que seuls “des alliés plus importants” y compris la France, l’Allemagne et l’Italie pourraient maintenir les livraisons d’armes ou même les augmenter.

Lire la suite Les États-Unis manquent d’armes à donner à l’Ukraine – CNN

La France a été accusée à plusieurs reprises de ne pas fournir suffisamment d’assistance sécuritaire à Kiev. Paris se classe au huitième rang en matière d’assistance militaire, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne, n’ayant engagé que 220 millions d’euros (230 millions de dollars), selon les chiffres fournis par l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Répondant aux critiques, le mois dernier, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a annoncé que la France fournirait deux systèmes de lance-roquettes multiples à Kiev tout en confirmant la livraison de deux batteries de systèmes de défense aérienne Crotale NG. Il a également déclaré qu’ils examinaient une demande de l’Ukraine pour des radars pour se défendre contre les frappes russes.

Auparavant, la France avait fourni un lot d’obusiers automoteurs Caesar, de missiles antichars MILAN et d’autres matériels militaires.

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les États occidentaux contre le pompage de l’Ukraine avec des armes, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit.