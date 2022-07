La France n’a pas fini après avoir mis fin à la défense néerlandaise de l’Euro féminin

Rotherham (Royaume-Uni) (AFP) – La sélectionneuse française Corinne Diacre a déclaré que les Bleues ne se contentaient pas d’innover en atteignant les demi-finales pour la première fois d’un Euro féminin après avoir battu les Pays-Bas, championnes en titre, 1-0 après une prolongation. heure le samedi.

Le penalty d’Eve Perisset à la 102e minute a finalement brisé la résistance néerlandaise à Rotherham pour organiser un affrontement en demi-finale avec l’Allemagne mercredi.

Mais le score n’a pas rendu justice au gouffre de classe entre les équipes puisque la France a été frustrée pendant 90 minutes par l’éclat de la jeune gardienne Daphne van Domselaar.

“Nous avons atteint un nouveau niveau pour nous ce soir mais ce n’est pas la fin”, a déclaré Diacre, qui avait été vivement critiquée pour son rôle dans l’élimination de la France en quart de finale à domicile lors de la Coupe du monde il y a trois ans. “Nous cherchons à atteindre la finale.”

La défaite clôturait un tournoi difficile pour les Néerlandais, affaiblis par les blessures de joueurs clés et les cas de coronavirus.

Vivianne Miedema était apte à revenir après avoir raté les victoires en phase de groupes contre le Portugal et la Suisse en raison de Covid.

Cependant, l’attaquant d’Arsenal semblait bien en deçà de la forme physique du match alors que l’un des meilleurs joueurs du monde avait du mal à avoir un impact significatif sur le match.

La France a marqué cinq buts lors de la première mi-temps de son match d’ouverture contre l’Italie et aurait facilement pu répéter cet exploit dans les 45 premières minutes.

Les Pays-Bas ont perdu la gardienne vétéran Sari van Veenendaal pour le reste du tournoi à cause d’une blessure à l’épaule lors de leur match d’ouverture contre la Suède, mais Van Domselaar a brillé en son absence.

La joueuse de 22 ans n’avait fait qu’une seule apparition internationale avant l’Euro 2022, mais semble désormais certaine de conserver sa place de numéro un néerlandaise à l’avenir.

“Je viens de lui dire qu’elle a la meilleure performance de gardienne de but à un Euro depuis Nadine Angerer en 2013 et qu’elle a remporté un Ballon d’Or cette année-là”, a déclaré l’entraîneur néerlandais Mark Parsons à propos de Van Domselaar. “Ce soir, elle était de classe mondiale.”

– Test de condition physique de la France –

La France s’est également rendue coupable de gaspillage devant le but en ratant la présence prédatrice devant la blessée Marie-Antoinette Katoto.

Cette prodigalité pourrait encore s’avérer coûteuse car l’équipe de Diacre a été obligée de jouer 30 minutes supplémentaires en plus d’avoir deux jours de repos de moins que l’Allemagne pour la demi-finale.

“On aurait aimé marquer plus tôt mais on s’est retrouvé face à un incroyable gardien néerlandais”, a ajouté Diacre.

“Quand vous gagnez, vous récupérez toujours plus vite. C’est le programme, nous le connaissons depuis le début.

Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino ont d’abord testé Van Domselaar avant que Cascarino ne tire contre le poteau depuis l’extérieur de la surface.

Stefanie Van der Gragt est ensuite montée à deux reprises à la rescousse des Pays-Bas avec des dégagements sur la ligne de but pour empêcher Melvine Malard et Grace Geyoro alors que la France bombardait le but néerlandais sans récompense.

Miedema a dû attendre 55 minutes avant de viser le but et la meilleure buteuse de tous les temps des Pays-Bas aurait pu s’attendre à faire mieux lorsqu’elle a repris une volée alors qu’elle n’était pas marquée d’un corner.

Bientôt, c’est Van Domselaar qui était de retour dans la ligne de tir, alors que Wendy Renard se détournait avec incrédulité lorsque sa tête en boucle était repoussée par le gardien du FC Twente dans le dernier acte des 90 minutes.

La France, cependant, a refusé de se voir refuser une place dans le dernier carré d’un Championnat d’Europe féminin pour la première fois.

Le rythme de Diani l’a éloignée de Dominique Janssen, qui a plongé avec une fente désespérée pour arrêter l’attaquant du Paris Saint-Germain.

L’arbitre croate Ivana Martincic a d’abord pensé que Janssen avait touché le ballon, mais a corrigé sa décision après avoir montré une rediffusion.

Van Domselaar a encore failli nier la France alors qu’elle obtenait du bout des doigts le penalty de Perisset, mais a finalement été battue.