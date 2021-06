La France montre qu’ils sont les favoris de l’Euro 2020 avec une masterclass tactique, un trio de milieu de terrain dominant et un peu de magie Mbappe

Comment certaines choses changent dans le football. De retour à la Coupe du monde 2014, lorsque l’Allemagne a éliminé la France en quart de finale, Mats Hummels était le seul buteur du match. Ce soir-là à Rio de Janeiro, c’est le défenseur allemand qui a brisé le cœur des Français malgré Les Bleus dominer le jeu et créer les meilleures chances.

Sept ans plus tard à Munich, le défenseur central allemand a marqué à nouveau, cette fois dans son propre but, offrant à la France la victoire 1-0 cette fois lors du premier match de l’Euro 2020 des deux pays.

Cependant, certaines choses restent les mêmes dans le football aussi. Pour commencer, cette équipe de France 2021 ressemble beaucoup à celle qui a remporté la Coupe du monde de 2018. Et cette performance contre l’Allemagne était un affichage très similaire à leur victoire en demi-finale contre Die Mannschaft à l’Euro 2016 à Marseille.

Alors que cette fois le score n’était que de 1-0 contre 2-0 à Marseille, comme en 2016 et 2018, cette équipe française est tellement disciplinée tactiquement et défensivement (félicitations à Antoine Griezmann pour avoir pratiquement terminé ce match à l’arrière droit) , contrôle les matchs avec un milieu de terrain dominant et, comme ils l’ont fait en 2018, a le facteur X ultime de l’attaquant Kylian Mbappe, qui a constamment déchiré le côté de Joachim Low mardi soir.

Si on ne savait pas vraiment à quoi s’attendre de cette Allemagne avant le coup d’envoi, on savait ce que la France allait livrer. Ils ont fait exactement ce qui est écrit sur l’étain. Ils étaient tellement allemands à bien des égards : efficaces, résistants, solides, cliniques, de sang-froid. Ils ont parfois souffert et ne s’y trompent pas, c’est une bonne équipe allemande, mais ils n’ont jamais rompu. En fait, ils n’avaient même jamais l’air de se briser. Les champions du monde sont comme un prédateur attendant sa proie, et comme nous l’avons vu ces dernières années, le prédateur sait précisément quand attaquer.

« C’était une très belle performance, a déclaré Didier Deschamps après le match. On s’est bien battu. Nous aurions pu faire mieux avec le ballon, dans notre préparation, mais c’était une prestation très solide. » Deschamps était ravi dans le vestiaire après, félicitant chaleureusement ses joueurs pour une victoire impressionnante qui fera de la France encore plus grande favorite pour remporter ce tournoi. .

Offrir de telles performances est tellement plus facile quand vous avez un milieu de terrain comme celui de la France. On a beaucoup parlé, et à juste titre, des trois premiers français de Mbappe, Karim Benzema et Griezmann, ce qui est sans aucun doute une proposition effrayante pour toute défense. Mais qu’en est-il du trio Paul Pogba-N’Golo Kanté-Adrien Rabiot ? Il n’y a pas eu de meilleur milieu de terrain jusqu’à présent dans cette compétition. Ils sont si bons dans tout ce qu’ils font, se complètent si bien, et chacun joue son rôle si parfaitement.

Didier Deschamps a trouvé sa place tactique, et grâce à un petit coup de pouce de l’Allemagne, la France a contrôlé son premier match de la phase de groupes. Photo de Kai Pfaffenbach – Piscine/Getty Images

La France a également reçu un grand coup de main de l’Allemagne. Deschamps espérait que Low affronterait Joshua Kimmich à l’arrière droit et non au milieu de terrain, car il serait alors plus facile pour ses joueurs de contrôler le jeu comme ils l’ont fait. Les Français n’arrivaient pas à croire que le meilleur milieu de terrain du monde ne jouait pas en tant que milieu de terrain de son pays à l’Euro !

Donc le milieu de terrain appartenait à la France et c’est là qu’ils ont gagné ce match. Kanté était de nouveau partout. Rabiot si astucieux et intelligent tactiquement, et précieux sous pression. Et puis, vous avez Pogba. C’était un Pogba vintage, un Pogba 2018, ou peut-être même un meilleur Pogba. Quelle prestation !

« C’est une victoire collective si forte. Nous sommes si concentrés et si efficaces. Nous travaillons tous dur les uns pour les autres. Nous sommes humbles sur le terrain et nous souffrons ensemble », a déclaré la star de Manchester United, qui s’est plaint à l’arbitre après sa comparution. il a été mordu dans le dos par le défenseur Antonio Rudiger à la fin de la première mi-temps.

Pogba a été nommé à juste titre homme du match et pas seulement en raison de son implication exceptionnelle dans le but. Nous avons vu des moments fantastiques jusqu’à présent dans ce tournoi, la course du milieu de terrain anglais Kalvin Phillips devant le but de Raheem Sterling, le Tchèque Patrik Schick marquant un but merveilleux du milieu de terrain contre l’Écosse, et nous avons maintenant vu la passe du tournoi si loin de Pogba . Un incroyable moment d’inspiration et de génie avec un passage mi-orteil / mi-extérieur du pied de droite à gauche pour Lucas Hernandez, dont le centre suivant a été dévié dans son propre filet par Hummels. Cela faisait partie d’une performance complète de Pogba, qui a récupéré 12 balles, remporté 13 duels, fait quatre fautes, s’est également vu voler une passe décisive en raison d’une décision de hors-jeu et plus tard d’une « passe au hockey » avant le but que Benzema avait décidé. hors-jeu.

Le seul objectif qui se tenait était un si grand objectif collectif parce que c’est exactement ce que la France avait l’intention de faire. Avant le match, le plan était d’insister du côté de Kimmich, car le milieu de terrain du Bayern Munich n’a plus tellement l’habitude d’y jouer. Deschamps savait qu’il y aurait là des opportunités à exploiter et il y en a eu, à commencer par le but.

Pendant ce temps, Kimmich a lutté contre Mbappe tout au long du match. Le Français était en pleine forme, bien qu’il n’ait touché le ballon que 35 fois, le plus bas total des 22 partants. Si vous pensiez que l’incident avec Olivier Giroud allait l’affecter, on a vu ce soir que la réponse était clairement non. Sa course menaçante derrière Hummels était une grande raison pour le but contre son camp, il a ensuite marqué un but fabuleux qui a été refusé pour hors-jeu, puis il était à nouveau hors-jeu, cette fois par les marges les plus étroites, avant de mettre en place Karim Benzema pour un but exclu par VAR. Cela ne tient même pas compte du merveilleux ballon qu’il a joué pour mettre Rabiot qui a touché le poteau, ou du fait qu’il aurait pu tirer un penalty à une autre occasion.

En 2016 et 2018, la France a démarré ses tournois très lentement, respectivement contre la Roumanie et l’Australie. Cette fois, ils sont déjà aux commandes et impressionnants, pourtant, avec quelques vitesses à revendre.

« La discipline tactique est tellement importante dans un match comme celui-ci. Nous avons été tellement forts tactiquement ce soir, nous avons montré de belles choses, a déclaré Rabiot. Nous sommes heureux. Nous étions la dernière équipe à jouer et nous devions envoyer un message aux autres équipes. Nous devions montrer que nous ne sommes pas champions du monde sans aucune raison. »

Ce soir, ce message a été reçu haut et fort…