La mission au Sahel africain est officiellement terminée, mais 3 000 soldats restent dans la région

L’opération antiterroriste française Barkhane en Afrique du Nord, qui a duré neuf ans, est officiellement terminée, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron.

“Notre soutien militaire aux pays africains se poursuivra, mais selon de nouveaux principes que nous avons définis avec eux», a expliqué le dirigeant français.

La décision était la «conséquence de ce que nous avons vécu» ces derniers mois, a déclaré Macron, s’adressant aux hauts généraux et diplomates à bord d’un porte-hélicoptères français.

Si l’annonce de Macron impliquait une reconsidération du rôle de la France en Afrique, elle ne change pas les faits sur le terrain. Quelque 3 000 soldats français restent déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, chargés de combattre des groupes terroristes dont al-Qaïda, l’État islamique (IS, anciennement ISIS/ISIL) et d’autres.

À l’avenir, cependant, la France va “réduire l’exposition et la visibilité des [its] forces militaires en Afrique, de se concentrer sur la coopération et le soutien, principalement en termes d’équipement, de formation, de renseignement et de partenariat opérationnel lorsque les pays le souhaitent», a annoncé mardi l’Elysée.

Barkhane, le gouvernement s’en est rendu compte, avait développé une mauvaise réputation, et une table rase était nécessaire pour aller de l’avant sans opposition locale. “Il faut y mettre un terme clair pour passer à une autre logique», a expliqué le bureau de Macron.

La France a officiellement retiré ses dernières troupes de sa base de Gao au Mali en août, après s’être brouillée avec le gouvernement local après une âpre dispute au cours de laquelle Bamako a accusé les forces françaises d’entraîner des groupes militants sur leurs terres. Macron, à son tour, a fait valoir que le leadership au Mali n’était pas “même un gouvernement», affirmant que les efforts de Paris étaient la seule chose qui l’empêchait d’être totalement envahie par les groupes militants.

L’Institut de recherche stratégique de l’École militaire française a accusé les opérations d’influence russes d’influencer l’opinion publique africaine contre Barkhane, qui ont commencé en 2013 à l’invitation du gouvernement local pour combattre les groupes militants islamiques dans la région. Cependant, les relations avec les autorités locales se sont considérablement détériorées depuis lors, et le Mali n’est pas le seul gouvernement régional à s’agiter sous ce que certains considèrent comme le colonialisme 2.0. L’Algérie a temporairement fermé son espace aérien à la France l’année dernière dans une querelle diplomatique au sujet des migrants, et des manifestants au Burkina Faso ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade de France le mois dernier, affirmant qu’elle abritait l’ancien dirigeant évincé du pays.