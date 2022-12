La France met fin à son différend sur les visas avec l’Algérie lié à la migration

ALGER, Algérie (AP) – La France a annoncé dimanche la fin d’un différend sur les visas avec l’Algérie, dans le cadre des efforts visant à rétablir les relations avec les voisins nord-africains.

Après avoir rencontré des responsables algériens lors d’une visite en Algérie, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que les relations consulaires “reviendront à la normale”.

La France a annoncé l’année dernière qu’elle réduirait considérablement le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens. La France a déclaré que c’était parce que les gouvernements nord-africains avaient refusé de fournir des documents consulaires à leurs citoyens expulsés de France après être arrivés illégalement.

La décision française a profondément irrité les responsables nord-africains et compliqué la coopération dans d’autres domaines.

Plus tôt cette année, la France a annoncé une résolution du différend avec la Tunisie. Vendredi, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé le retour à des relations consulaires normales avec le Maroc.

Darmanin s’est rendu ce week-end en Algérie et a annoncé une reprise “des relations de visa et d’échanges entre nos populations, dans la lignée des relations extrêmement fortes et amicales entre la France et l’Algérie”.

Il a dit avoir également discuté de la coopération en matière de sécurité entre les pays.

The Associated Press