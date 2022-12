La France met fin à la course marocaine et atteint la finale de la Coupe du monde

La France a réservé une place pour la finale de la Coupe du monde 2022 après avoir battu le Maroc 2-0. Cette victoire offre à la France une chance d’être le premier champion du monde à répéter depuis le Brésil en 1958 et 1962.

En conséquence, le Maroc descend au match pour la troisième place. Pourtant, c’est le meilleur résultat d’une équipe africaine à la Coupe du monde.

Tout au long du tournoi, le Maroc s’est appuyé sur un solide jeu défensif. Il volait un but sur un coup franc ou attendait des tirs au but, comme il l’a fait contre l’Espagne. Pour référence, aucune équipe n’a marqué sur le Maroc lors de ses cinq matchs à la Coupe du monde en 2022. La seule concession a été un but contre son camp contre le Canada. Le gardien marocain Yassine Bounou, ou Bono, a une chance légitime de remporter le prix du meilleur gardien.

Le problème était l’attaque de l’autre équipe. La France a un embarras de richesses sur tout le terrain. Par conséquent, il est normal que deux joueurs qui ne sont pas censés commencer, ni même apparaître, dans le tournoi aient saisi les deux buts.

Des buteurs français improbables

Tout le bavardage de cette Coupe du monde dans le camp français a été le jeu de Kylian Mbappé avec cinq buts. Ou, c’était centré sur Olivier Giroud établissant le record de buts français avec quatre buts.

Il ne s’est cependant pas concentré sur Theo Hernandez. L’arrière gauche était une réserve pour son frère, Lucas Hernandez. Cependant, lorsque Lucas s’est gravement blessé contre l’Australie lors du premier match de la phase de groupes, Theo s’est naturellement intégré.

Il a tenté un coup de pied sauvage après un tir dévié qui a battu Bono. Ce n’était que son deuxième but avec l’équipe nationale. L’autre a en fait envoyé la France à la finale de l’UEFA Nations League en 2021. C’était 1-0 contre la France dans les cinq premières minutes.

Ensuite, Randall Kolo Muani a marqué le but de l’assurance à la 79e minute. Le fait intéressant à propos de Kolo Muani est que Didier Deschamps n’a pas initialement sélectionné le joueur pour la Coupe du monde. Au lieu de cela, il n’a rejoint l’équipe qu’en remplacement de Christopher Nkunku. Remarquablement, c’était le premier but de Kolo Muani dans le kit français. Pas un mauvais moment pour l’obtenir.

La France atteint une nouvelle finale de Coupe du monde

Le Maroc avait plus de balle. Les Lions de l’Atlas avaient 62% de possession contre 38% pour la France. Pourtant, Hugo Lloris et la défense française ont toujours eu une réponse. La seule fois où cela n’a pas été le cas, le poteau a refusé un but. Jawad El Yamiq a tenté un coup de pied aérien qui a forcé Lloris à un plongeon désespéré. Puis, le claquement du poteau a démenti une égalisation.

La France était la meilleure équipe ce jour-là, même si le Maroc semblait peut-être le plus créatif. Une sortie prématurée sur blessure de Romain Saiss, l’un des défenseurs du tournoi, n’a pas favorisé la protection de la sécurité marocaine à l’arrière. Cela dit, le Maroc a tempéré les tentatives de Kylian Mbappé.

Maintenant, la France a rendez-vous avec l’Argentine en finale de la Coupe du monde. À bien des égards, c’est une bataille d’époques. Kylian Mbappé, à seulement 23 ans, peut avoir deux Coupes du monde à son actif avant d’atteindre véritablement le sommet de sa carrière. Ou, Lionel Messi peut clôturer sa carrière internationale avec le seul trophée qui lui manque. La finale de la Coupe du monde de dimanche, à juste titre, répond à tous les critères d’une fantastique confrontation intercontinentale.

PHOTO : IMAGO / Ulmer/Teamfoto