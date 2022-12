La France met fin à la course de rêve du Maroc pour atteindre la finale de la Coupe du monde masculine

Kylian Mbappé contre Lionel Messi.

La dernière superstar du football contre peut-être le plus grand joueur du sport en finale de la Coupe du monde, à peu près tout le monde l’espérait.

La France et Mbappe reviennent au plus grand match de football et à un match très attendu avec l’Argentine, après avoir mis fin à la course historique du Maroc à la Coupe du monde mercredi.

Devant le président du pays, Emmanuel Macron, la France a battu le tout premier demi-finaliste africain 2-0, Mbappe jouant un rôle dans les buts de Theo Hernandez à la cinquième minute et le remplaçant Randal Kolo Muani à la 79e.

Mbappe est devenu un phénomène mondial en menant la France au titre en Russie en 2018 et a une chance d’imiter le grand Brésilien Pelé en tant que champion lors de ses deux premières Coupes du monde lorsqu’il affrontera Messi, 35 ans, qui a dominé le match avec Cristiano Ronaldo au cours des 15 dernières années.

C’est la finale de rêve pour beaucoup, la France cherchant à devenir la première équipe à conserver le titre depuis le Brésil en 1962 et l’Argentine en mission pour remporter le prix ultime du football pour la troisième fois dans ce qui sera probablement la dernière Coupe du monde de Messi.

“Nous avons besoin de toute notre force, de toute notre énergie pour affronter une équipe très compétitive avec l’une des légendes du sport avec Messi”, a déclaré le gardien français Hugo Lloris.

“Nous voulions garder leur rêve vivant”

Il n’y aura pas d’équipe du monde arabe en finale de la première Coupe du monde au Moyen-Orient, une perspective qui semblait presque impossible avant le tournoi mais qui a failli se produire au Qatar.

Le Maroc a été largement salué pour avoir ouvert la voie à l’Afrique et a généré une vague de fierté parmi les nations arabes après avoir dominé un groupe contenant la Croatie et la Belgique et éliminé deux autres puissances européennes – l’Espagne et le Portugal – lors de la phase à élimination directe. Leurs joueurs ont également donné à la France une conduite loin d’être facile, avant de s’effondrer au sol de désespoir après le coup de sifflet final.

“Nous sommes déçus pour le peuple marocain – nous voulions garder son rêve vivant”, a déclaré l’entraîneur marocain Walid Regragui. “On sentait qu’on aurait pu aller plus loin mais on a donné une bonne image du Maroc et du football africain. C’était important pour nous.”

Les joueurs français célèbrent après le but d’Hernandez en première mi-temps. (Dan Mullan/Getty Images)

Remarquablement, le premier but de Hernandez a été le premier marqué contre le Maroc par un joueur adverse dans le tournoi – l’autre avait été un but contre son camp en phase de groupes – mais l’équipe a répondu à cela et aux problèmes de blessures dans sa défense avec une performance intrépide devant. des dizaines de milliers de fans qui dominaient le stade Al Bayt de 60 000 places.

La France a parfois été contrainte à une défense ultime, mais a développé un talent pour remporter des victoires même si elle n’a pas joué de son mieux. Le pays disputera la finale pour la quatrième fois lors des sept dernières Coupes du monde, plus que quiconque.

“Ce n’était pas facile”, a déclaré l’entraîneur français Didier Deschamps, “et nous avons montré notre qualité, notre expérience et notre esprit d’équipe.”

Chasse au soulier d’or

Mbappe n’a pas réussi à ajouter à ses cinq buts dans le tournoi, mais a aidé à créer l’ouverture du score pour Hernandez lorsque son tir a dévié sur un défenseur et sur le chemin de l’arrière gauche. Hernandez a laissé le ballon rebondir avant de lancer un effort vers le bas dans le filet sous un angle serré.

Typiquement une première équipe défensive, le Maroc a été contraint de sortir et de jouer même s’il était sous le choc après avoir perdu Nayef Aguerd sur blessure à l’échauffement et un autre défenseur central, le capitaine Romain Saiss, après seulement 21 minutes en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Les deux joueurs avaient des doutes avant le match mais ont été risqués par Regragui avec l’arrière gauche Noussair Mazraoui, qui a eu la grippe et n’a duré que jusqu’à la mi-temps.

Hurlé par ses supporters vêtus de rouge et de vert, le Maroc s’est rapproché du but lorsque Jawad El Yamiq a frappé le poteau avec un coup de tête à la 44e minute et a forcé la France à défendre en nombre, avec Antoine Griezmann – le meneur de jeu de l’équipe – efficacement. jouant en tant que milieu de terrain profond et dégageant souvent des balles de l’intérieur de sa surface.

Le Marocain Jawad El Yamiq tente un coup de tête en première mi-temps. (Dan Mullan/Getty Images)

Cependant, Mbappe a bénéficié de plus d’espace alors que le Maroc s’est fatigué à la fin de la seconde période et il a été déplacé dans une position centrale. Après avoir dribblé devant deux défenseurs, il a décoché un tir qui a dévié vers Kolo Muani, qui a profité du fait qu’il était sur le terrain depuis moins d’une minute.

Le but a été célébré dans les sièges VIP par Macron, qui s’est rendu par avion pour le match et avait auparavant visité le bazar Souq Waqif à Doha avant de se rendre au stade. Le président a félicité les joueurs français dans les vestiaires après le match.

Ils pourraient cependant avoir besoin d’élever leur niveau de jeu contre l’Argentine.

“Toute équipe avec Messi”, a déclaré Griezmann, “est une proposition totalement différente.”

Le trophée de la Coupe du monde n’est pas le seul enjeu dimanche. Messi et Mbappe sont à égalité en tant que meilleurs buteurs avec cinq buts alors qu’ils poursuivent le Golden Boot Award.

La Coupe du monde du Maroc n’est pas terminée. L’équipe jouera samedi le match éliminatoire pour la troisième place contre la Croatie au stade international de Khalifa.