Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la France procéderait à des contrôles aléatoires aux frontières pour empêcher les personnes infectées par le coronavirus de traverser ses frontières, alors que les vacanciers se préparent à se rendre à l’étranger dans les stations de ski européennes.

Les mesures visent à uniformiser les règles du jeu entre les exploitants de stations françaises et ceux des pays voisins, la France gardant ses pistes de ski fermées pour lutter contre la propagation du Covid-19. Castex a déclaré à la chaîne française BFMTV, «L’objectif est d’éviter que les citoyens français ne soient contaminés. Cela se fera en installant des contrôles aléatoires aux frontières. »

Alors que la France, l’Allemagne et l’Italie maintiennent leurs stations fermées, plusieurs domaines skiables clés en Europe, dont l’Autriche et la Suisse, ont ouvert le leur pour la saison de Noël et du Nouvel An – une période vitale pour l’industrie du tourisme de neige. Les stations de ski espagnoles devraient également rouvrir, une fois que les restrictions locales seront suffisamment atténuées pour le permettre.

Les dirigeants de l’Union européenne ont tenté de coordonner les plans avant la pause saisonnière, mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été conclu. Malgré l’ouverture des pistes suisses, Castex a affirmé « Les dés n’ont pas été complètement jetés » et la diplomatie est toujours en cours.

Les politiciens locaux en France ont critiqué les actions du gouvernement, protestant contre la poursuite de la fermeture forcée. Le maire Nicolas Rubin, dans la ville frontalière française de Châtel, a drapé des drapeaux suisses de la mairie pour montrer sa colère.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’inquiétude ne concernait pas les skieurs en soi, mais le trajet qu’ils devront faire pour accéder aux pistes, et leur potentiel de rapprochement avec d’autres personnes de la région ou des stations à l’arrivée.

Parallèlement aux contrôles supplémentaires aux frontières, le Premier ministre français a annoncé que le gouvernement donnerait aux autorités la possibilité d’ordonner une quarantaine de sept jours si elles le jugent nécessaire.

