La France met des préservatifs gratuits à la disposition de tous les jeunes alors que les infections sexuellement transmissibles augmentent

La France commencera à offrir des préservatifs gratuits à tous les jeunes en janvier afin de lutter contre les IST.

Les responsables de la santé disent que les IST ont augmenté ces derniers temps, en particulier chez les jeunes.

Plus d’un quart des personnes déclarent n’utiliser jamais ou pas toujours de préservatif, par une étude de 2021.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

La France mettra des préservatifs gratuits à la disposition de tous les jeunes à partir de janvier afin de freiner le taux croissant d’infections sexuellement transmissibles dans le pays, a annoncé vendredi le président Emmanuel Macron.

Macron a annoncé la nouvelle mesure dans un Vidéo Twitter le vendredi. Cette décision fait partie d’une initiative de santé plus large destinée à améliorer l’accès du public aux soins de santé personnels, y compris la contraception et le dépistage des IST.

“C’est une petite révolution pour la prévention”, a déclaré Macron à propos de la poussée du préservatif.

J’ai annoncé hier que les préservatifs seraient gratuits pour tous les 18-25 ans. Cette mesure, vous m’avez demandé de l’étendre aux mineurs. Banque. pic.twitter.com/B7bj0RObA6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 décembre 2022

La décision a été en partie motivée par la taux de croissance d’infections sexuellement transmissibles dans le pays ces dernières années, les principales étant la chlamydia et la gonorrhée. En 2020 et 2021, la France a enregistré une augmentation nationale de 30 % des taux d’IST, selon nouvelles de la BBC.

Les jeunes en particulier sont devenus plus sujets à l’infection, les Français les responsables de la santé ont déclaré, en grande partie à cause d’un manque de connaissances sur les méthodes préventives.

Macron a reconnu que le pays avait un “vrai problème” concernant la santé sexuelle des jeunes dans sa vidéo de vendredi, selon Reportages français. “Nous ne sommes pas bons sur ce sujet”, aurait-il déclaré.

La politique du préservatif devait initialement s’appliquer uniquement aux personnes âgées de 18 à 25 ans, mais après un tollé de militants et d’autres vendredi, Macron a accepté d’inclure tous les jeunes, y compris les mineurs.

Une étude de 2021 signalé pour la première fois par Le New York Times ont constaté que plus d’un quart des Français déclarent ne jamais ou pas toujours porter de préservatif. Selon l’étude, la principale raison invoquée pour ne pas en utiliser un était que les gens n’en avaient pas avec eux.

Depuis 2018, le gouvernement français rembourse le coût des préservatifs aux personnes qui les achètent en pharmacie et qui ont une ordonnance. L’expansion de la politique qui doit commencer l’année prochaine est un effort pour sensibiliser davantage de personnes à leur accès aux mesures de contrôle des naissances.

Les femmes du pays âgées de 25 ans et moins peuvent déjà bénéficier d’un contraceptif gratuit à partir de cette année dans le but de garantir que tout le monde puisse prévenir les grossesses non désirées.