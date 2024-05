La France mène une initiative visant à envoyer des formateurs militaires en Ukraine

La France cherche à rassembler une coalition de pays européens disposés à envoyer des formateurs militaires en Ukraine alors que les alliés occidentaux cherchent des moyens d’accélérer les efforts de recrutement de Kiev face à la nouvelle offensive russe.

Plus de 100 000 militaires ukrainiens ont suivi une formation à l’étranger – principalement en Pologne, en Allemagne et au Royaume-Uni – depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022, selon l’état-major ukrainien.

Mais les responsables ukrainiens affirment qu’il serait plus efficace d’envoyer des militaires occidentaux pour les former localement – ​​d’autant plus que la Russie a intensifié ses attaques aériennes et réalisé quelques gains territoriaux dans le nord et l’est de l’Ukraine. Certains alliés occidentaux ont déjà dispensé une formation limitée en Ukraine.

Le président Emmanuel Macron devrait dévoiler le projet de la France d’envoyer des formateurs militaires jeudi prochain lorsqu’il accueillera le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en Normandie avec d’autres dirigeants, dont le président américain Joe Biden, à l’occasion du 80e anniversaire du jour J, selon des sources proches du dossier. la question.

La proposition de Macron impliquerait que des soldats français forment du personnel ukrainien à des tâches telles que les opérations de déminage ou la réparation et l’entretien du matériel militaire. Cela pourrait finir par impliquer des dizaines, voire des centaines de soldats.

Le président français avait ouvert la porte à une telle démarche fin février lorsqu’il avait déclaré que l’envoi de troupes occidentales en Ukraine « ne pouvait être exclu », déclenchant une réaction de la part de l’Allemagne et d’autres pays de l’Otan qui ont rejeté l’idée comme une escalade risquée.

« [Paris] « Nous travaillons depuis un certain temps avec les Ukrainiens sur ce sujet », a déclaré une personne proche des préparatifs. « L’opinion dominante est que cela a du sens, techniquement. . . Mais ce ne sera pas une initiative de l’OTAN », ont-ils ajouté.

La France a engagé des discussions avec plusieurs pays, dont l’Estonie et la Lituanie, qui ont déjà publiquement manifesté leur volonté de participer à des missions de formation. Mais les plans spécifiques n’ont pas été finalisés, ont indiqué les gens, et pourraient encore changer.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a révélé lundi le partenariat de formation militaire avec la France en déclarant : « J’ai déjà signé des documents qui permettront aux premiers instructeurs français de visiter prochainement nos centres de formation et de se familiariser avec leur infrastructures et personnel.

Le ministère ukrainien de la Défense est revenu plus tard, précisant que Kiev était « toujours en discussions avec la France » au sujet des instructeurs.

Les responsables ukrainiens affirment qu’il serait plus efficace de dispenser certains types de formation en Ukraine plutôt que de déplacer des hommes et du matériel lourd vers des bases en Pologne et en Allemagne, puis de les renvoyer au front. Ils considèrent également qu’une mission de formation occidentale représente une nouvelle volonté de la part de leurs alliés de reconsidérer les limites qu’ils se sont eux-mêmes imposées en matière d’implication dans la guerre.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré au Financial Times au début du mois qu’il y avait déjà « des pays qui entraînent des soldats sur le terrain » en Ukraine. Elle a fait valoir que si le personnel d’entraînement était attaqué par les forces russes, cela ne déclencherait pas automatiquement la clause de défense mutuelle de l’article 5 de l’OTAN : « Ce n’est pas ainsi que ça fonctionne. Ce n’est pas automatique. Ces craintes ne sont donc pas fondées.

Le bureau du président Zelensky a refusé de commenter jeudi. Le ministère français de la Défense a déclaré qu’il travaillait toujours avec ses homologues ukrainiens « notamment pour comprendre leurs besoins exacts ».

Interrogé mardi lors d’une conférence de presse en Allemagne aux côtés du chancelier Olaf Scholz, Macron n’a pas nié ces projets, mais a déclaré qu’il « ne commenterait pas ce qui était des communications non coordonnées et malheureuses ».

« J’aurai l’occasion, lorsque le président Zelensky viendra en France la semaine prochaine, de le recevoir et de m’exprimer très précisément sur ce que nous allons faire », a-t-il déclaré.