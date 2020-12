Michel Barnier pourrait à nouveau briefer les ambassadeurs aujourd’hui – Reuters

La France opposera son veto à un accord sur le Brexit si l’État membre de l’UE ne l’aime pas, a déclaré le ministre des Affaires européennes du pays.

Les pourparlers se sont poursuivis du jour au lendemain, alors que les espoirs de parvenir à un accord diminuent aujourd’hui. On s’attendait à ce que les négociateurs conviennent d’un accord commercial au plus tard aujourd’hui, mais ce délai a été repoussé à lundi.

Le secrétaire aux affaires Alok Sharma a déclaré ce matin à Sky News: « Il est juste de dire que nous sommes dans une phase difficile » avec « des problèmes délicats à résoudre ».

Clément Beaune a déclaré à la radio locale que le risque de non-accord était réel et ne devrait pas être «caché».

« Mais ce n’est pas ce que nous voulons et les négociations sont toujours en cours avec Michel Barnier qui est à Londres en ce moment et j’espère toujours que nous pourrons avoir un accord mais je dis aussi à nos pêcheurs, à nos producteurs, à nos citoyens que nous n’acceptera pas une mauvaise affaire », a-t-il ajouté.

« S’il y avait un accord qui n’est pas bon – qui dans notre évaluation ne correspond pas à ces intérêts – nous nous y opposerons. Oui, chaque pays a un droit de veto, donc c’est possible … Nous devons faire notre propre évaluation bien sûr de cet accord, c’est normal. Nous le devons aux Français, nous le devons à nos pêcheurs, et à d’autres secteurs économiques. «

La délégation britannique a été prise au dépourvu après que l’UE a fait une série de nouvelles demandes «déstabilisatrices» de dernière minute sur la pêche et d’autres questions, bien que cela ait été contesté, ce qui suggère que cela pourrait être plus posture.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, pourrait s’interrompre aujourd’hui pour un briefing avec les ambassadeurs à Bruxelles, mais on s’attend à ce que les discussions se poursuivent sans lui.

08h27

Le gouvernement ne cherche pas à décourager les gens de prendre l’avion, déclare le secrétaire aux affaires

Le plan récemment dévoilé pour réduire les émissions du Royaume-Uni d’au moins 68% d’ici 2030 n’impliquerait pas de décourager les passagers d’utiliser le transport aérien, a déclaré le secrétaire aux affaires.

Le nouveau programme offrirait des «incitations» à faire des choix écologiques en matière de logement, de chauffage et de voitures, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Interrogé sur la question de savoir si le gouvernement voulait que les gens volent moins, M. Sharma a déclaré: « C’est une question de choix personnel. Non, ce n’est pas le but du plan en 10 points.

« Il s’agit de garantir que nous soutenons les industries émergentes du futur qui vont créer des emplois et, en même temps, réduire les émissions. »

Il a ajouté qu’un « conseil de transition » avait été mis en place pour examiner le développement de carburants durables pour améliorer les émissions des transports.

08h25

Le secrétaire aux affaires est vague sur le nombre de 800000 doses de Pfizer arrivées

Alok Sharma a été vague sur le nombre de doses du vaccin Pfizer / BioNTech actuellement au Royaume-Uni, en disant simplement que « certains » des 800 000 dus sont arrivés jusqu’à présent.

Interrogé à plusieurs reprises sur le nombre de doses arrivées jusqu’à présent, le secrétaire aux affaires a déclaré à BBC Breakfast: « Eh bien, certaines sont au Royaume-Uni, mais comme nous l’avons dit, le programme commencera la semaine prochaine, et je pense que je suis convaincu que nous allons avoir tous ceux disponibles dès le début du programme.

« Les gens devraient avoir confiance en ce vaccin. La MHRA est considérée comme l’étalon-or des régulateurs du monde entier par les scientifiques. »

M. Sharma a déclaré que les gens devraient se sentir « entièrement convaincus » que le vaccin est sûr.

« Si ce n’était pas le cas, cela n’aurait pas été approuvé et n’aurait pas obtenu l’autorisation de la MHRA », a-t-il déclaré, ajoutant que la MHRA avait été « absolument méticuleuse » dans le processus.

08h23

Anthony Fauci soutient le processus d’approbation des vaccins au Royaume-Uni, déclare le secrétaire aux affaires

Anthony Fauci est « confiant dans le processus que nous avons suivi » au Royaume-Uni, a déclaré le secrétaire aux affaires, à la suite des commentaires du principal expert américain en maladies infectieuses qui semblaient jeter des doutes sur l’approbation du vaccin par le Royaume-Uni.

Le Dr Fauci a déclaré à Fox News que la MHRA n’avait pas examiné le vaccin «aussi soigneusement» que les régulateurs américains de la santé. Il a ensuite déclaré à CBS News que le Royaume-Uni avait «précipité» l’approbation.

Plus tard, il a rappelé ses commentaires, disant à la BBC: « Notre processus prend plus de temps qu’il n’en faut au Royaume-Uni, et c’est juste la réalité. Je ne voulais pas impliquer de négligence même si cela s’est passé de cette façon. »

Ce matin, Alok Sharma a déclaré: « Il est confiant dans le processus que nous avons suivi. Il s’agit de donner aux gens l’assurance que le vaccin est sûr. La MHRA est considérée comme l’étalon-or de la réglementation. »

Il a ajouté: « Les gens devraient être vraiment convaincus que ce vaccin est sûr. Je ne peux parler que pour le régulateur que nous avons dans ce pays, mais ils ont fait un travail héroïque. »

«Je ne voulais pas impliquer de négligence, même si cela s’est passé de cette façon. – AFP

08h08

Les pourparlers sur le Brexit en « phase difficile », admet le ministre du Cabinet

Les négociations sur le Brexit sont dans une phase « difficile » avec « un certain nombre de questions délicates » toujours en suspens, a averti le secrétaire aux affaires.

Alok Sharma a déclaré à BBC Breakfast: « Nous sommes déterminés à parvenir à un accord avec l’UE sur cette discussion particulière que nous avons.

« Mais, bien sûr, le temps presse et nous sommes dans une phase difficile. On ne peut le nier. Il y a un certain nombre de questions délicates qui doivent encore être résolues.

« Le point fondamental – je veux que cela soit vraiment très, très clair pour vos téléspectateurs – est que nous l’avons dit tout le temps, dès le début de ces négociations, et je suis venu sur votre programme, d’autres programmes, comme d’autres ministres au cours des derniers mois, et a déclaré que nous voulons que l’UE reconnaisse que le Royaume-Uni est une nation souveraine et indépendante.

«C’est sur cette base qu’un accord sera conclu.

« C’est délicat, mais nous travaillons dur. David Frost et son équipe travaillent incroyablement dur là-dessus, de bonne foi, alors voyons où nous en sommes. »

07h45

Les pourparlers sur le Brexit se dirigent vers la confrontation du week-end

Les pourparlers sur le Brexit se dirigent vers une confrontation entre Boris Johnson et Emmanuel Macron ce week-end avec la perspective d’un accord européen désormais dépendant de l’accès français au poisson dans les eaux britanniques.

Les deux dirigeants sont en désaccord sur le droit de pêcher dans les eaux britanniques, des sources de Downing Street ne sachant pas si le président français pourrait «torpiller» l’accord proposé sur le Brexit au dernier moment possible.

Ils craignent qu’il ne soit tenté de saboter un accord de pêche de compromis avant l’élection présidentielle française de 2022.

On espérait de plus en plus qu’un accord était sur le point d’être conclu, mais la délégation britannique a été décontenancée après que l’UE eut formulé une série de nouvelles demandes «déstabilisatrices» de dernière minute sur la pêche et d’autres questions..

«Nos espoirs de tout mouvement vendredi sont quasiment partis maintenant», a déclaré une source britannique, avec lundi maintenant fixé comme date limite non officielle pour un accord par Downing Street.