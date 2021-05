La France menace de couper l’électricité de Jersey dans une dispute furieuse pour l’accès aux eaux de pêche après le Brexit

La FRANCE menace de couper consécutivement l’alimentation électrique de Jersey en raison de l’accès aux eaux de pêche.

Cela intervient alors qu’une nouvelle loi post-Brexit est entrée en vigueur vendredi sur l’île, ce qui signifie que les bateaux français pêchant au large de Jersey ont désormais besoin d’une licence spéciale du gouvernement de Jersey.

Électricité Jersey

Des pêcheurs français et des responsables gouvernementaux menacent de couper un câble électrique sous-marin[/caption]

AFP

Les pêcheurs français souhaitant pêcher à Jersey doivent demander un nouveau permis[/caption]

Maintenant, les chalutiers en colère et les représentants du gouvernement veulent couper un câble qui passe sous l’eau du nord de la France à Jersey en réponse.

La ministre des Maritimes, Annick Girardin, a déclaré aux législateurs au parlement: «Nous sommes prêts à utiliser ces mesures de représailles.

« Je suis désolé qu’il en soit arrivé là », a déclaré Girardin, mais « nous le ferons si nous devons le faire. »

Dans le cadre de la dernière initiative, la Grande-Bretagne a autorisé vendredi 41 navires équipés de la technologie Vessel Monitoring System (VMS) – qui permet de localiser les navires – à pêcher dans les eaux au large de Jersey, une dépendance de la Couronne britannique autonome.

AFP

Un groupe de pêcheurs a déclaré les licences « nulles et non avenues »[/caption]

Mais cette liste s’est accompagnée de nouvelles demandes «qui n’ont pas été arrangées ni discutées (avec la France), et dont nous n’avons pas été informés», a indiqué le ministère français de la Pêche.

Les nouvelles licences sont délivrées tant que le pêcheur peut prouver qu’il a déjà pêché dans les eaux de Jersey au moins 10 fois au cours des trois dernières années.

Mais les nouvelles lois signifient également qu’ils seront limités sur la fréquence à laquelle ils peuvent pêcher.

Et les chalutiers titulaires d’une licence devront suivre des règles sur ce qu’ils peuvent capturer et quels bateaux et équipements ils peuvent utiliser.

Maintenant, un groupe de pêcheurs et de fonctionnaires riposte et a déclaré les licences «nulles et non avenues».

«C’est absolument inacceptable», a déclaré Girardin. «Si nous acceptons cela pour Jersey, cela mettrait en péril notre accès partout.»

Paris et Londres se sont de plus en plus affrontés à propos de la pêche ces dernières semaines, les pêcheurs français se disant empêchés d’opérer dans les eaux britanniques en raison des difficultés à obtenir des licences.

La semaine dernière, la France a menacé de «représailles» contre la Grande-Bretagne si le n ° 10 n’accordait pas à ses pêcheurs un meilleur accès aux eaux britanniques.

Le ministre de l’Europe, Clément Beaune, a déclaré que Paris serait un «partenaire brutal et difficile» jusqu’à ce qu’il obtienne plus de captures.





Les chalutiers français ont accusé le n ° 10 de ne pas avoir respecté l’accord sur le Brexit de l’année dernière en les excluant de nos zones côtières.

Mais les responsables britanniques nient les allégations et affirment avoir accordé des licences de pêche conformément aux informations fournies par la Commission européenne.

Et il y a deux semaines, des skippers ont bloqué le port de Boulogne et arrêté des camions britanniques pour protester contre les conditions actuelles.