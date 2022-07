La France lutte contre la propagation des incendies de forêt alors que la vague de chaleur frappe l’Europe

PARIS (AP) – La France a dépêché plus d’avions bombardiers d’eau et des centaines de pompiers supplémentaires pour lutter contre la propagation des incendies de forêt qui étaient alimentés lundi par les vents chauds tourbillonnants d’une vague de chaleur brûlante qui a grillé une grande partie de l’Europe.

Les vents changeant de direction, les autorités du sud-ouest de la France ont annoncé leur intention d’évacuer davantage de villes et de déplacer 3 500 personnes risquant de se retrouver sur le chemin des flammes déchaînées.

Trois avions bombardiers d’eau supplémentaires rejoignaient six autres effectuant déjà des passages répétés au-dessus des flammes et d’épais nuages ​​de fumée, a annoncé dimanche soir le ministère de l’Intérieur.

Il a indiqué que plus de 200 renforts étaient également ajoutés à la force de 1 500 pompiers qui luttaient nuit et jour pour contenir les incendies à travers les forêts de pins secs de la région de la Gironde et envoyant des braises brûlantes dans les airs, propageant davantage les flammes.

The Associated Press