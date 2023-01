La France limite les ventes de paracétamol

La Chine utilisant son propre approvisionnement, Paris a suspendu les achats en ligne de l’analgésique pendant un mois

La France a annoncé mercredi l’interdiction de la vente en ligne de paracétamol, en pénurie depuis plusieurs mois. L’interdiction, qui durera jusqu’en février, est intervenue après que la Chine a restreint les exportations de la drogue au milieu d’une augmentation des cas de Covid-19.

Le décret a été publié au journal officiel du gouvernement. Il note que “les tensions sur les médicaments à base de paracétamol perdurent depuis plus de six mois”, notamment pour les produits à base de paracétamol destinés aux enfants. En outre, le décret stipulait que “incertitudes” autour du “Situation sanitaire en Chine” pourrait aggraver la pénurie.

En conséquence, le paracétamol – le plus couramment vendu en France sous la marque Doliprane – ne sera disponible en magasin que jusqu’au 1er février.

Lire la suite Pékin menace de représailles pour la discrimination de Covid

La Chine est actuellement aux prises avec une vague d’infections à coronavirus après que Pékin a assoupli ses politiques strictes de «zéro-Covid». A partir du 8 janvier, le pays n’exigera plus que les patients s’isolent après un test positif, et rouvrira ses frontières internationales. Ce pic d’infections a alimenté une ruée sur le paracétamol en Chine, incitant le gouvernement à restreindre son exportation, a rapporté Le Monde.

Alors que les cas de coronavirus en Chine ont diminué depuis que les mesures ont été assouplies pour la première fois début décembre, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et un certain nombre d’autres pays ont imposé des tests et des exigences de quarantaine aux voyageurs entrants en provenance de Chine, citant le risque d’une nouvelle vague de infections. Pékin a appelé ces exigences “disproportionné” et “politique.”

Le paracétamol n’est pas le seul médicament en pénurie. L’insuline et les antibiotiques comme l’amoxicilline se raréfient aussi en France et dans le monde.